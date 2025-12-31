Gıybet Kazanı Kaynadı: Aralık Ayına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1-31 Aralık 2025 tarihlerinde yaşanan magazin haberleri neler? Bu ay magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? 1 ayda yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik…
2025'in En Çok Konuşulan Ünlü İsimleri Belli Oldu
Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Şeyma Subaşı Gözaltına Alındı
Somer Sivrioğlu Didem Belen'e Evlenme Teklifi Etti
Bahar Candan'ın Nihal Candan Paylaşımı Dikkat Çekti
Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'ı Dövdü
İrem Derici ve Oytun Erbaş Gerilimi
Murat Övüç Tutuklandı
2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir Oldu
"Haberleri Yeni Görüyorum"
Kur'an-ı Kerim Paylaşımı
Kobra Murat'tan Güllü'nün Kızı Tuğyan Hakkında Olay İddialar
"Jasmine" Dizisini Yayından Kaldırıldı!
Hande Erçel ve Yapımcı Onur Güvenatam Aşkı Nasıl Başladı?
İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten Aşkı
"Hayatımda Aldığım En Doğru Karar"
"Nispet Gülümsemesi!"
Yıldız Asyalı'dan Şiddet İddiası
Mahmut Orhan'dan Hakan Sabancı Hamlesi
Günler Sonra Ortaya Çıktı
Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya'nın Evlilik Yoluna Girdiği İddiası
Yoğun Bakımdan Çıkarıldı
"Bunu Kendine Yapmış Olamaz"
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
