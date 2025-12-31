onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gıybet Kazanı Kaynadı: Aralık Ayına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gıybet Kazanı Kaynadı: Aralık Ayına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.12.2025 - 16:05

1-31 Aralık 2025 tarihlerinde yaşanan magazin haberleri neler? Bu ay magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? 1 ayda yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025'in En Çok Konuşulan Ünlü İsimleri Belli Oldu

2025'in En Çok Konuşulan Ünlü İsimleri Belli Oldu

1 yılı daha geride bırakırken 2025'te en çok hangi ünlüler konuşuldu, en çok hangi ünlülerden bahsedildi belli oldu. Zirvede şüpheli ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü yer aldı.

Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Şeyma Subaşı Gözaltına Alındı

Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Şeyma Subaşı Gözaltına Alındı

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Subaşı'nın havaalanından gözaltına alındığı görüntüler gündem oldu.

Somer Sivrioğlu Didem Belen'e Evlenme Teklifi Etti

Somer Sivrioğlu Didem Belen'e Evlenme Teklifi Etti

Ünlü şef sosyal medya hesabından evleneceğini duyurmasının ardından bir kullanıcıdan gelen 'yuva yıkan' yorumuna çok sinirlendi. Sert yanıtı gündem oldu.

Bahar Candan'ın Nihal Candan Paylaşımı Dikkat Çekti

Bahar Candan'ın Nihal Candan Paylaşımı Dikkat Çekti

Haziran ayında ablasını kaybeden Bahar Candan sosyal medyada 'Ben bir tatile gideceğim sen evdesin abla' şeklindeki tuhaf paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'ı Dövdü

Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'ı Dövdü

Neredeyse tüm özel hayatını sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat, bu kez de Sıla Doğu'dan şiddet gördüğünü söyledi ve kopan saçları, moraran koluna kadar yine her detayı paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici ve Oytun Erbaş Gerilimi

İrem Derici ve Oytun Erbaş Gerilimi

İrem Derici ve Oytun Erbaş arasındaki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken son olarak Erbaş'ın kendisine 'hokkabaz' dediğini gören Derici, açtı ağzını yumdu gözünü.

Murat Övüç Tutuklandı

Murat Övüç Tutuklandı

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanan Murat Övüç'ün tutuklanma nedeni olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gerekçe gösterildi.

2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir Oldu

2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir Oldu

Miss Turkey 2025 birincisi açıklandı. Sıla Saraydemir, 2025 Türkiye güzeli oldu.

"Haberleri Yeni Görüyorum"

"Haberleri Yeni Görüyorum"

Ünlülerin adının geçtiği uyuşturucu operasyonunun ikinci ayağı düzenlenirken, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli’nin yurt dışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. 

Yurt dışında bulunduğunu doğrulayan Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi.

Kur'an-ı Kerim Paylaşımı

Kur'an-ı Kerim Paylaşımı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı’nın paylaşımı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kobra Murat'tan Güllü'nün Kızı Tuğyan Hakkında Olay İddialar

Kobra Murat'tan Güllü'nün Kızı Tuğyan Hakkında Olay İddialar

Kobra Murat Seda Sayan'ın programında, Tuğyan hakkında ' Evladını bile öldürmek istemiş. Hepsinin konuşmaları var. Ferdi gelsin de dinle, Tuğyan Bakıcının, erkek kardeşi ölmüş, İstanbul’a cenazeye gelmiş. Kadının da aynı yaşta çocuğu varmış. 'İkisiyle uğraşamam, abim öldü cenaze var, bir günlüğüne bak döneceğiz' demiş. Gelmiş cenazeye, çocuğu bırakmış gitmiş.' iddalarında bulundu.

"Jasmine" Dizisini Yayından Kaldırıldı!

"Jasmine" Dizisini Yayından Kaldırıldı!

Evrim Akın olayıyla gündemde olan Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine'e RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı. HBO ile ortak lisans anlaşmasına sahip olan TV+, diziyi yayından kaldırdı.

Hande Erçel ve Yapımcı Onur Güvenatam Aşkı Nasıl Başladı?

Hande Erçel ve Yapımcı Onur Güvenatam Aşkı Nasıl Başladı?

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla ilişkisini noktaladıktan sonra Onur Güvenatam ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkilerinin nasıl başladığı ortaya çıktı.

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten Aşkı

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten Aşkı

Ayşe Şeyma Keten’le yeni bir aşka yelken açan İbrahim Selim, ilişkisini sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla resmen ilan etti.

"Hayatımda Aldığım En Doğru Karar"

"Hayatımda Aldığım En Doğru Karar"

Uraz Kaygılaroğlu ile boşandıktan sonra eski eşini programına davet eden Melis İşiten'in boşanma sürecine dair net sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Nispet Gülümsemesi!"

"Nispet Gülümsemesi!"

Yaklaşık 7 ay önce annesi Nasibe Yılmaz'la küsen Reynmen, muhabirlerin soruları karşısında yine sessizliği tercih ederken eşi Emire Cansu'nun imalı bakışları dikkat çekti.

Yıldız Asyalı'dan Şiddet İddiası

Yıldız Asyalı'dan Şiddet İddiası

Yıldız Asyalı, 7 ay önce evlendiği eşinin kendisini darp ettiğini iddia etti ve o gece yaşadıklarını anlattı.

Mahmut Orhan'dan Hakan Sabancı Hamlesi

Mahmut Orhan'dan Hakan Sabancı Hamlesi

Ex aşkı Naz Şahin'in Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiaları üzerine Mahmut Orhan Sabancı'yı sildi.

Günler Sonra Ortaya Çıktı

Günler Sonra Ortaya Çıktı

Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı Asena Keskinci'ye sette şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen ve iddiaları ağlayarak reddeden Evrim Keskin daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Akın, günler sonra ortaya çıktı.

Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya'nın Evlilik Yoluna Girdiği İddiası

Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya'nın Evlilik Yoluna Girdiği İddiası

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

Evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği ortaya çıkmıştı. Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

"Bunu Kendine Yapmış Olamaz"

"Bunu Kendine Yapmış Olamaz"

Bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli'yle yaşadığı tutkulu aşkla magazin gündemine oturan Sıla Gençoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Limo Limpard

aynen Gülistan saçların çok güzel olmuş hep böyle tara