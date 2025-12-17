onedio
Kobra Murat'tan Tuğyan Hakkında Şoke Eden İddia: "Çocuğunu Öldürmek İstemiş!"

Kobra Murat'tan Tuğyan Hakkında Şoke Eden İddia: "Çocuğunu Öldürmek İstemiş!"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.12.2025 - 14:51

Annesi Güllü’yü kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Seda Sayan’ın programında kan donduran iddialar ortaya atıldı. Kobra Murat, Güllü’nün eski pansiyonu Ferda Aydın’dan duyduklarını anlattı. 'Evladını bile öldürmek istemiş. Hepsinin konuşmaları var. Ferdi gelsin de dinle' diyerek Tuğyan'a seslendi.

Arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün 26 Eylül'de hayatını kaybetmesi, Türkiye'nin aylardı konuştuğu en çarpıcı dosyalardan biri olmaya devam ediyor.

Arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün 26 Eylül’de hayatını kaybetmesi, Türkiye’nin aylardı konuştuğu en çarpıcı dosyalardan biri olmaya devam ediyor.

İlk etapta camdan düşme sonucu yaşanan talihsiz bir kaza olarak değerlendirilen ölüm, zamanla ifadelerdeki tutarsızlıklar ve delil yetersizliği nedeniyle cinayet şüphesiyle ele alınmış, dosya cinayet bürosuna devredilmişti.

Soruşturmanın başından itibaren Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay gecesi evde bulunan arkadaşı Nur Sultan Ulu, baş şüpheliler olarak öne çıkmıştı. Günler süren sessizliğin ardından kaçma şüphesiyle gözaltına alınan ikili, ifade sürecinde birbirini suçladı. İddialara göre Nur Sultan Ulu, Güllü’nün kızının annesine bilerek zarar verdiğini ve ölümüne sebep olduğunu öne sürdü. Tuğyan Ülkem Gülter ise tüm suçlamaları reddederek masum olduğunu savunmaya devam etti. Ancak soruşturma kapsamında toplanan deliller ve tanık ifadeleri sonrası Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın kamuoyuna yansımasından bu yana pek çok ünlü isim dosyaya dair görüşlerini paylaştı.

Olayın kamuoyuna yansımasından bu yana pek çok ünlü isim dosyaya dair görüşlerini paylaştı.

Bu isimlerden biri de Kobra Murat oldu. İlk günlerde olayın bir cinayet olduğunu düşündüğünü söyleyen Murat, daha sonra fikrini değiştirerek “cinayet olduğuna inanmıyorum” dediği bir video paylaşmış, bu ani dönüşünü Tuğyan Ülkem Gülter ile yaptığı bir konuşmaya bağlamıştı. Bu tutarsız çıkışı sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Son gelişmelerin ardından Kobra Murat bir kez daha fikir değiştirdi. 'Cinayetin nasıl işlendiğini bulmuş gibi hissediyorum' diyerek yeniden Güllü’nün kızını işaret eden Murat, sert ifadeler kullandı.

Bu kez Seda Sayan’ın programında yeni iddialar ortaya attı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yorum Yazın