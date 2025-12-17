Kobra Murat'tan Tuğyan Hakkında Şoke Eden İddia: "Çocuğunu Öldürmek İstemiş!"

Bu isimlerden biri de Kobra Murat oldu. İlk günlerde olayın bir cinayet olduğunu düşündüğünü söyleyen Murat, daha sonra fikrini değiştirerek “cinayet olduğuna inanmıyorum” dediği bir video paylaşmış, bu ani dönüşünü Tuğyan Ülkem Gülter ile yaptığı bir konuşmaya bağlamıştı. Bu tutarsız çıkışı sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Son gelişmelerin ardından Kobra Murat bir kez daha fikir değiştirdi. 'Cinayetin nasıl işlendiğini bulmuş gibi hissediyorum' diyerek yeniden Güllü’nün kızını işaret eden Murat, sert ifadeler kullandı.