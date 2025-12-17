Kobra Murat'tan Tuğyan Hakkında Şoke Eden İddia: "Çocuğunu Öldürmek İstemiş!"
Annesi Güllü’yü kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Seda Sayan’ın programında kan donduran iddialar ortaya atıldı. Kobra Murat, Güllü’nün eski pansiyonu Ferda Aydın’dan duyduklarını anlattı. 'Evladını bile öldürmek istemiş. Hepsinin konuşmaları var. Ferdi gelsin de dinle' diyerek Tuğyan'a seslendi.
Arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün 26 Eylül’de hayatını kaybetmesi, Türkiye’nin aylardı konuştuğu en çarpıcı dosyalardan biri olmaya devam ediyor.
Olayın kamuoyuna yansımasından bu yana pek çok ünlü isim dosyaya dair görüşlerini paylaştı.
Bu kez Seda Sayan’ın programında yeni iddialar ortaya attı.
