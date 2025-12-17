onedio
Trafik Kazasında Masrafları SGK Karşılıyor mu? Avukat Damla Yavuz Karacaer Yanıtladı

Gülistan Başköy
17.12.2025 - 13:46

Avukat Damla Yavuz Karacaer, sıklıkla merak edilen 'Trafik kazasında masrafları SGK karşılıyor mu?' sorusuna yanıt verdi. 'Acil girişlerinde para ödenmiyor.' diyen Karacaer, 'İlla ödediyseniz Tüketici Hakem Heyeti'nden geri alırsınız.' sözleriyle de yapılması gerekeni açıkladı.

İşte detaylar 👇

Trafik kazası geçirdiniz ve hastanenin acilinden giriş yaptınız. Peki masrafları kim ödüyor? Bu sorunun yanıtını Avukat Damla Yavuz Karacaer verdi. Karacaer, 'Acil girişlerinde para ödenmiyor. Birçok işlemde böyle. İlla ödediyseniz Tüketici Hakem Heyeti'nden geri alırsınız. Bu kadar kolay.' dedi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
