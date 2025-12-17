Güllü'nün Kardeşleri Suç Duyurusunda Bulundu: 4 Gün Sonra Sigorta Parasını Çekmişler!
Arabesk müziğin değerli sanatçılarından Güllü'nün şüpheli ölümünde soruşturma sürerken, son olarak şoke edici bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter ve kardeşi Tuğberk Yağız Gülter'in annelerinin ölümünden yalnızca 4 gün sonra BES'teki parasını çektikleri, hayat sigortası parasını almak için de başvuruda bulundukları iddia edildi. Güllü'nün kardeşleri, Tuğyan, Tuğberk ve babaları Gürol Gülter'den şikayetçi oldu.
Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor.
Son olarak soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni iddialar gündem oldu.
