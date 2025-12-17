onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güllü'nün Kardeşleri Suç Duyurusunda Bulundu: 4 Gün Sonra Sigorta Parasını Çekmişler!

Güllü'nün Kardeşleri Suç Duyurusunda Bulundu: 4 Gün Sonra Sigorta Parasını Çekmişler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.12.2025 - 11:56

Arabesk müziğin değerli sanatçılarından Güllü'nün şüpheli ölümünde soruşturma sürerken, son olarak şoke edici bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter ve kardeşi Tuğberk Yağız Gülter'in annelerinin ölümünden yalnızca 4 gün sonra BES'teki parasını çektikleri, hayat sigortası parasını almak için de başvuruda bulundukları iddia edildi. Güllü'nün kardeşleri, Tuğyan, Tuğberk ve babaları Gürol Gülter'den şikayetçi oldu.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Dilek Yaman

Kaynak: https://x.com/dlk_ymn/status/20011997...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor.

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter de adliyeye müşteki olarak ifadeye çağrıldı. Ses kayıtları sorulunca 'Ses kayıtlarını ben internet üzerinden dinledim. Orada 'Hadi görüşürüz' sözünü söyleyen kişinin annem olduğunu düşünüyorum ama çok da emin değilim. Videoda dinlediğim ‘Atacağım camdan’ kelimelerini ablam söylüyor. Yine dinlediğim ses kaydında 'Gerek var mı?' ya da 'Kelebek var mı?' şeklinde duyduğum sözleri ablam söylüyor. 'Gel bakalım' diye anladığım sözleri ablam söylüyor. Videonun sonunda 'Hadi görüşürüz' kelimelerini bir annemin bir Tuğyan'ın sesine benzettim' yanıtını verdi.

Ayrıca annesinin camdan her zaman korktuğunu, temizlikçiye bile sık sık dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunduğunu da vurguladı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni iddialar gündem oldu.

Son olarak soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni iddialar gündem oldu.

Gazeteci Dilek Yaman'ın haberine göre; Güllü'nün kardeşleri, Tuğyan Ülkem Gülter, Tuğberk Gülter ve babaları Gürol Gülter hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nedeni ise Güllü'yü miras için öldürdükleri iddiası.

İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Gülter annelerinin ölümünden 4 gün sonra BES'teki parasını çekti, bununla da yetinmedi hayat sigortası parasını almak için başvurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
5
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın