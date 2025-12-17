Güllü'nün Kardeşleri Suç Duyurusunda Bulundu: 4 Gün Sonra Sigorta Parasını Çekmişler!

Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter de adliyeye müşteki olarak ifadeye çağrıldı. Ses kayıtları sorulunca 'Ses kayıtlarını ben internet üzerinden dinledim. Orada 'Hadi görüşürüz' sözünü söyleyen kişinin annem olduğunu düşünüyorum ama çok da emin değilim. Videoda dinlediğim ‘Atacağım camdan’ kelimelerini ablam söylüyor. Yine dinlediğim ses kaydında 'Gerek var mı?' ya da 'Kelebek var mı?' şeklinde duyduğum sözleri ablam söylüyor. 'Gel bakalım' diye anladığım sözleri ablam söylüyor. Videonun sonunda 'Hadi görüşürüz' kelimelerini bir annemin bir Tuğyan'ın sesine benzettim' yanıtını verdi.

Ayrıca annesinin camdan her zaman korktuğunu, temizlikçiye bile sık sık dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunduğunu da vurguladı.