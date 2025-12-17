Güllü’nün Öldüğü Geceye Ait Ses Kayıtlarını Dinleyen Tuğberk, Seslerin Kime Ait Olduğunu Tespit Etti!

Olayı nasıl öğrendiği sorusuna Tuğberk Yağız Gülter, gece saatinde ablasının kendisini aradığını ve çığlık atarak “Yağız koş, annem düştü. Annem öldü” dediğini anlattı. Ardından telefonu kapattığını, ilk olarak manevi babası Emrah Erkut’u arayıp “Gel beni al” dediğini belirtti.

Evdeki güvenlik kameralarıyla ilgili olarak, bildiği kadarıyla evde beş tane kamera bulunduğunu söyledi. Annesiyle Tuğyan’ın sık sık tartıştığını, ancak bu tartışmaların hiçbir zaman fiziksel şiddete dönüşmediğini de ekledi.

Sultan’ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda, Sultan’ı hayatında ilk kez olaydan sonra fiziksel olarak gördüğünü ifade etti. Annesiyle telefonda konuşurken Sultan’ın isminin geçtiğini, ne yaptıklarını sorduğunda annesinin kendisine “Ne yapalım. Ablan ve Sultan ile oturuyoruz” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Ablasıyla ilişkisinin geçmişi sorulduğunda, “Ablamla küçüklüğümden beri pek anlaşamazdık. Ablam bana göre farklıdır, daha kavgacıdır” dedi.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'a göre Tuğberk'in ses kaydını dinlemesinin ardından kullandığı ifadeler dikkat çekti. Ses kayıtlarıyla ilgili, kayıtları internet üzerinden dinlediğini, orada “Hadi görüşürüz” sözünü söyleyen kişinin annesi olduğunu düşündüğünü ama çok da emin olmadığını söyledi.

Gülter, videoda duyduğu “Atacağım camdan” kelimelerini ablası Tuğyan'ın söylediğini belirtti. Yine ses kaydında “Gerek var mı?” ya da “Kelebek var mı?” gibi anladığı sözleri ve “Gel bakalım” ifadelerini ablasının söylediğini ifade etti.

Son olarak annesinin camlardan her zaman korktuğunu vurguladı ve bu konuda “Aman dikkat et. Ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık” diye temizlikçi kadına bile uyarıda bulunduğunu anlattı.