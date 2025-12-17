onedio
Güllü'nün Öldüğü Geceye Ait Ses Kayıtlarını Dinleyen Tuğberk, Seslerin Kime Ait Olduğunu Tespit Etti!

Güllü’nün Öldüğü Geceye Ait Ses Kayıtlarını Dinleyen Tuğberk, Seslerin Kime Ait Olduğunu Tespit Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.12.2025 - 08:48

Aylardır gündemden düşmeyen Güllü dosyasında yeni bir perde daha açıldı. CNN Türk’ün aktardığı bilgilere göre, tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter ve ev hapsindeki Sultan Nur Ulu sonrası bu kez oğul Tuğberk Yağız Gülter savcılığa başvurarak şikâyetçi sıfatıyla ifade verdi. Bu ifadede özellikle ses kaydı detayına dikkat çekildiği ve soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yeni anlatımların dosyaya girdiği belirtildi.

Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından dosya derinleştirildi.

Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından dosya derinleştirildi.

Soruşturma kasten öldürme şüphesiyle ilerlerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı, olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Bu gelişmelerin ardından gözler oğul Tuğberk Yağız Gülter’e çevrildi. Tuğberk’in kendi talebiyle şikâyetçi sıfatıyla savcılığa gittiği ve hem ablası Tuğyan’dan hem de Sultan Nur Ulu’dan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Tuğberk'in yaklaşık altı saat süren bir ifade verdiği aktarıldı. İfadesinde dosyanın önemli delilleri arasında yer alan ses kaydına özellikle dikkat çektiği belirtildi.

Tuğberk’in yaklaşık altı saat süren bir ifade verdiği aktarıldı. İfadesinde dosyanın önemli delilleri arasında yer alan ses kaydına özellikle dikkat çektiği belirtildi.

Olayı nasıl öğrendiği sorusuna Tuğberk Yağız Gülter, gece saatinde ablasının kendisini aradığını ve çığlık atarak “Yağız koş, annem düştü. Annem öldü” dediğini anlattı. Ardından telefonu kapattığını, ilk olarak manevi babası Emrah Erkut’u arayıp “Gel beni al” dediğini belirtti.

Evdeki güvenlik kameralarıyla ilgili olarak, bildiği kadarıyla evde beş tane kamera bulunduğunu söyledi. Annesiyle Tuğyan’ın sık sık tartıştığını, ancak bu tartışmaların hiçbir zaman fiziksel şiddete dönüşmediğini de ekledi.

Sultan’ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda, Sultan’ı hayatında ilk kez olaydan sonra fiziksel olarak gördüğünü ifade etti. Annesiyle telefonda konuşurken Sultan’ın isminin geçtiğini, ne yaptıklarını sorduğunda annesinin kendisine “Ne yapalım. Ablan ve Sultan ile oturuyoruz” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Ablasıyla ilişkisinin geçmişi sorulduğunda, “Ablamla küçüklüğümden beri pek anlaşamazdık. Ablam bana göre farklıdır, daha kavgacıdır” dedi. 

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'a göre Tuğberk'in ses kaydını dinlemesinin ardından kullandığı ifadeler dikkat çekti. Ses kayıtlarıyla ilgili, kayıtları internet üzerinden dinlediğini, orada “Hadi görüşürüz” sözünü söyleyen kişinin annesi olduğunu düşündüğünü ama çok da emin olmadığını söyledi.

Gülter, videoda duyduğu “Atacağım camdan” kelimelerini ablası Tuğyan'ın söylediğini belirtti. Yine ses kaydında “Gerek var mı?” ya da “Kelebek var mı?” gibi anladığı sözleri ve “Gel bakalım” ifadelerini ablasının söylediğini ifade etti. 

Son olarak annesinin camlardan her zaman korktuğunu vurguladı ve bu konuda “Aman dikkat et. Ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık” diye temizlikçi kadına bile uyarıda bulunduğunu anlattı.

Tuğberk'in ses kaydındaki sözlerin kime ait olduğuna dair yaptığı tespitler CNN Türk ekranlarında paylaşıldı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
