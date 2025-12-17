Güllü’nün Öldüğü Geceye Ait Ses Kayıtlarını Dinleyen Tuğberk, Seslerin Kime Ait Olduğunu Tespit Etti!
Aylardır gündemden düşmeyen Güllü dosyasında yeni bir perde daha açıldı. CNN Türk’ün aktardığı bilgilere göre, tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter ve ev hapsindeki Sultan Nur Ulu sonrası bu kez oğul Tuğberk Yağız Gülter savcılığa başvurarak şikâyetçi sıfatıyla ifade verdi. Bu ifadede özellikle ses kaydı detayına dikkat çekildiği ve soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yeni anlatımların dosyaya girdiği belirtildi.
Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından dosya derinleştirildi.
Tuğberk’in yaklaşık altı saat süren bir ifade verdiği aktarıldı. İfadesinde dosyanın önemli delilleri arasında yer alan ses kaydına özellikle dikkat çektiği belirtildi.
Tuğberk'in ses kaydındaki sözlerin kime ait olduğuna dair yaptığı tespitler CNN Türk ekranlarında paylaşıldı.
