Güllü’nün Eski Sevgilisi İlker Karaman’dan Çarpıcı İddialar: “Odaya Parmak İziyle Giriliyordu”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karaman’ın anlattıklarına göre Güllü'nün bir dönem “Kimseye güvenmiyorum” diyerek evine kameralar taktırdığı, hatta kendi odasına parmak iziyle girildiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok dikkat çeken bölüm ise “son buluşma” detayı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın