Güllü’nün Eski Sevgilisi İlker Karaman’dan Çarpıcı İddialar: “Odaya Parmak İziyle Giriliyordu”

Ecem Dalgıçoğlu
16.12.2025 - 13:27
16.12.2025 - 13:27

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, bu kez gündeme eski sevgilisi İlker Karaman’ın SHOW TV’de anlattıkları oturdu. Karaman, “Bu Sabah” programına bağlanıp Güllü’nün son dönemde yaşadığı tedirginliklere ve aralarında geçen son konuşmalara dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Karaman’ın anlattıklarına göre Güllü'nün bir dönem “Kimseye güvenmiyorum” diyerek evine kameralar taktırdığı, hatta kendi odasına parmak iziyle girildiği ortaya çıktı.

Kamera sistemiyle ilgili de “fişlerle kimse oynamasın” diye özellikle tembihlediğini aktaran isim şaşırtan açıklamalarda bulundu. Karaman ayrıca Güllü’nün yükseklik korkusu olduğundan ve pencerelere bu yüzden dikkat ettiğinden bahsetti.

En çok dikkat çeken bölüm ise “son buluşma” detayı oldu.

İlker Karaman, son görüşmelerinde Güllü’nün “Seninle helalleşmeye geldim” dediğini; aralarında daha önce tartışmalar yaşandığını ama o gün Güllü’nün “seni çok üzdüm, birlikte ayağa kalkacağız, birlikte buralardan gideceğiz” gibi cümleler kurduğunu anlattı.

Karaman’ın bir diğer iddiası da zamanlama: Güllü’nün, olaydan 10–15 dakika önce kendisini aradığını söyledi. Maddi konularda çok detaya girmediğini, ancak Güllü’nün zaman zaman “para geldikçe bilezik alıp yatırım yapıyorum” dediğini ve yatak odasında kasası olduğunu da ekledi.

