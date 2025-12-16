onedio
Radikal Karar: Onur Güvenatam'la Aşkı Bulan Hande Erçel'in Yurt Dışına Taşınacağı İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
16.12.2025 - 12:43

Hande Erçel’in Onur Güvenatam’la aşk iddiaları konuşulurken bu kez Londra detayı gündeme düştü. Havalimanı görüntülerinin ardından “ev aldı” söylentisi yeniden alevlendi. Ece Erken, yurt dışına yerleşti iddiasını tekrarlayınca ortalık yeniden karıştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hande Erçel, bir yandan global projeleri ve reklam işleriyle adından söz ettirirken bir yandan da kalbinin kapılarını yeniden açtı.

Son günlerde magazin kulislerini hareketlendiren aşk iddiaları bu kez yapımcı Onur Güvenatam etrafında döndü. İkilinin ilişkisine dair perde arkası detaylarda, Hande Erçel’in Londra’ya gidişi öncesi havalimanında lounge bölümünde Onur Güvenatam ve ekibiyle karşılaştığı, uçakta sohbetin uzadığı ve daha sonra ortak bir arkadaş grubuyla planlanan yemekte yeniden bir araya geldikleri ortaya çıktı: o günden sonra da görüşmelerin sıklaştığı öne sürüldü.

Tam bu aşk konuşulurken, bu kez gündeme “ev” iddiası düştü.

