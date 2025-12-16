Tuğyan'ın Tutuklanmasının Ardından Güllü ve Kızı Arasındaki Gerilime Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.sondakika.com/haber/haber...
Yalova’da şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Olayın adli boyutu sürerken, SonDakika.com'un haberine göre, anne–kız ilişkisine dair ortaya atılan detaylar da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü'nün ölümü sonrası yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SonDakika.com’un haberine göre, Tuğyan’ın tutuklanmasının ardından anne–kız ilişkisine dair çarpıcı ayrıntılar da gündeme geldi.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın