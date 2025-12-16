Tuğyan'ın Tutuklanmasının Ardından Güllü ve Kızı Arasındaki Gerilime Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

SonDakika.com’un haberine göre, Tuğyan’ın “baskın ve isyankar” bir karaktere sahip olduğu, annesi Güllü’nün onaylamadığı bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten Azra adında bir kız çocuğu olduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca, Tuğyan’ın uyuşturucu suçundan cezaevine giren eşinden boşandıktan sonra işinden ayrıldığı ve annesiyle birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.

Anne–kız arasındaki gerilimin merkezinde ise Tuğyan’ın özel hayatının olduğu belirtildi. Güllü’nün Tuğyan’ın son ilişkisinden de memnun olmadığı, bu ilişki sırasında Tuğyan’ın hamile kaldığı ve çocuğunu aldırdığı iddia edildi. Haberde, Güllü’nün bu kürtajdan haberdar olmadığı ve Tuğyan’ın nişanlısıyla görüşebilmek için bile annesinden izin almak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Torun Azra konusu da gerilimi artıran başlıklardan biri olarak yansıtıldı. Güllü’nün torununa çok düşkün olduğu, Tuğyan’ın çocuğunu bakıcıya bırakmasını eleştirdiği ve torunuyla yeterince ilgilenmediğini düşündüğü ileri sürüldü. Haberde ayrıca, Güllü’nün ilerleyen süreçte yeniden evlenerek torununu da yanına almayı planladığı iddia edildi.

Son olarak, SonDakika.com’un haberine göre, soruşturma sürerken aile içi ilişkiler ve geçmişte yaşanan gerilimlerin dosyada önemli bir yer tuttuğu belirtildi.