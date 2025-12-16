onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuğyan'ın Tutuklanmasının Ardından Güllü ve Kızı Arasındaki Gerilime Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Tuğyan'ın Tutuklanmasının Ardından Güllü ve Kızı Arasındaki Gerilime Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.12.2025 - 10:40

Yalova’da şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Olayın adli boyutu sürerken, SonDakika.com'un haberine göre, anne–kız ilişkisine dair ortaya atılan detaylar da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak

Kaynak: https://www.sondakika.com/haber/haber...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güllü'nün ölümü sonrası yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güllü'nün ölümü sonrası yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılığın Gülter hakkında “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasında bulunduğu ortaya çıkmıştı. 

Tutuklanma sonrası ortaya çıkan detaylara bir yenisi eklendi. SonDakika.com’un haberine göre, Güllü’nün kızının arkadaş çevresine müdahale ettiği, eve yalnızca Sultan Nur Ulu’nun gelmesine izin verdiği iddia edildi. Haberde, annesini küçük yaşta kaybeden Sultan Nur’un Güllü tarafından “manevi evlat” gibi sahiplenildiği; anne–kız arasındaki kavgaların ise sık sık “evden kovma ve ardından barışma” döngüsünde ilerlediği aktarıldı.

SonDakika.com’un haberine göre, Tuğyan’ın tutuklanmasının ardından anne–kız ilişkisine dair çarpıcı ayrıntılar da gündeme geldi.

SonDakika.com’un haberine göre, Tuğyan’ın tutuklanmasının ardından anne–kız ilişkisine dair çarpıcı ayrıntılar da gündeme geldi.

SonDakika.com’un haberine göre, Tuğyan’ın “baskın ve isyankar” bir karaktere sahip olduğu, annesi Güllü’nün onaylamadığı bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten Azra adında bir kız çocuğu olduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca, Tuğyan’ın uyuşturucu suçundan cezaevine giren eşinden boşandıktan sonra işinden ayrıldığı ve annesiyle birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.

Anne–kız arasındaki gerilimin merkezinde ise Tuğyan’ın özel hayatının olduğu belirtildi. Güllü’nün Tuğyan’ın son ilişkisinden de memnun olmadığı, bu ilişki sırasında Tuğyan’ın hamile kaldığı ve çocuğunu aldırdığı iddia edildi. Haberde, Güllü’nün bu kürtajdan haberdar olmadığı ve Tuğyan’ın nişanlısıyla görüşebilmek için bile annesinden izin almak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Torun Azra konusu da gerilimi artıran başlıklardan biri olarak yansıtıldı. Güllü’nün torununa çok düşkün olduğu, Tuğyan’ın çocuğunu bakıcıya bırakmasını eleştirdiği ve torunuyla yeterince ilgilenmediğini düşündüğü ileri sürüldü. Haberde ayrıca, Güllü’nün ilerleyen süreçte yeniden evlenerek torununu da yanına almayı planladığı iddia edildi.

Son olarak, SonDakika.com’un haberine göre, soruşturma sürerken aile içi ilişkiler ve geçmişte yaşanan gerilimlerin dosyada önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın