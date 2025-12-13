onedio
Güllü'nün Geçmişte Kızı Tuğyan'a Attığı Sitem Dolu Sesli Mesajlar Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
13.12.2025 - 20:10

Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova/Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada, dosyaya ilişkin yeni detaylar ve ses kayıtları kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak Güllü’nün geçmişte kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e gönderdiği öne sürülen “sitem dolu” bir ses kaydı ortaya çıktı.

Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova/Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, dosya aradan geçen sürede yeni bir aşamaya taşındı.

Basına yansıyan bilgilere göre teknik ve fiziki takibin ardından, olay gecesi evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi; iki şüphelinin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğuna dair iddialar haberlerde yer aldı.

Adli süreçte en dikkat çeken başlıklardan biri Sultan Nur Ulu’nun ifadesine yansıyan iddia oldu. Ulu’nun ifadesinde Güllü’nün pencere önünde olduğu sırada Tuğyan’ın onu kaldırmaya çalışırken “itmesi” sonucu dengesini kaybedip düştüğünü ileri sürdü; Tuğyan’ın ise bu iddiaları reddettiği belirtildi.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama kararı verilirken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı. 

Güllü’nün vefatı sonrası yürütülen soruşturmada yeni detaylar konuşulmaya devam ederken, bu kez gündeme A Haber’de yayınlanan “sitem dolu ses kaydı” geldi. Yayında, Güllü’nün geçmişte kızı Tuğyan’a gönderdiği öne sürülen sesli mesajda kırgın ve sert bir dille konuştuğu aktarıldı.

Güllü’nün vefatının ardından yürütülen soruşturmada her gün yeni bir ayrıntı kamuoyunun önüne gelirken, bu kez gündeme düşen başlık anne–kız arasında geçtiği belirtilen eski bir ses kaydı oldu.

