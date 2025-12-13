Güllü'nün Geçmişte Kızı Tuğyan'a Attığı Sitem Dolu Sesli Mesajlar Ortaya Çıktı
Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova/Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada, dosyaya ilişkin yeni detaylar ve ses kayıtları kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak Güllü’nün geçmişte kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e gönderdiği öne sürülen “sitem dolu” bir ses kaydı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova/Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, dosya aradan geçen sürede yeni bir aşamaya taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü’nün vefatının ardından yürütülen soruşturmada her gün yeni bir ayrıntı kamuoyunun önüne gelirken, bu kez gündeme düşen başlık anne–kız arasında geçtiği belirtilen eski bir ses kaydı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın