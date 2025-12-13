Güllü'nün Geçmişte Kızı Tuğyan'a Attığı Sitem Dolu Sesli Mesajlar Ortaya Çıktı

Basına yansıyan bilgilere göre teknik ve fiziki takibin ardından, olay gecesi evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi; iki şüphelinin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğuna dair iddialar haberlerde yer aldı.

Adli süreçte en dikkat çeken başlıklardan biri Sultan Nur Ulu’nun ifadesine yansıyan iddia oldu. Ulu’nun ifadesinde Güllü’nün pencere önünde olduğu sırada Tuğyan’ın onu kaldırmaya çalışırken “itmesi” sonucu dengesini kaybedip düştüğünü ileri sürdü; Tuğyan’ın ise bu iddiaları reddettiği belirtildi.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama kararı verilirken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

Güllü’nün vefatı sonrası yürütülen soruşturmada yeni detaylar konuşulmaya devam ederken, bu kez gündeme A Haber’de yayınlanan “sitem dolu ses kaydı” geldi. Yayında, Güllü’nün geçmişte kızı Tuğyan’a gönderdiği öne sürülen sesli mesajda kırgın ve sert bir dille konuştuğu aktarıldı.