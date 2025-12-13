Annesi Güllü'yü Kasten Öldürmekten Tutuklanan Tuğyan'ın 2011 Senesindeki Paylaşımı Tüyler Ürpertti
Güllü’nün vefatına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında verilen tutuklama kararı ve olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadesine yansıyan “itme” itirafı dosyanın seyrini değiştirdi. Bu gelişmelerin ardından Tuğyan’ın 2011 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı da yeniden gündeme geldi.
Güllü’nün Yalova Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesi sonrası yürütülen soruşturmada gözler bir süredir kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu üzerindeydi.
Tuğyan Ülkem Gülter, hakkında “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Süreçle ilgili bir diğer gündem başlığı, sosyal medyaya ve magazin sayfalarına yansıyan mesajlaşmalar ve iddialar oldu.
