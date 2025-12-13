onedio
Annesi Güllü'yü Kasten Öldürmekten Tutuklanan Tuğyan'ın 2011 Senesindeki Paylaşımı Tüyler Ürpertti

Ecem Dalgıçoğlu
13.12.2025 - 17:22

Güllü’nün vefatına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında verilen tutuklama kararı ve olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadesine yansıyan “itme” itirafı dosyanın seyrini değiştirdi. Bu gelişmelerin ardından Tuğyan’ın 2011 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı da yeniden gündeme geldi.

Güllü’nün Yalova Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesi sonrası yürütülen soruşturmada gözler bir süredir kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu üzerindeydi.

Son günlerde ise süreç, gözaltılar–ifadeler–adliye sevki ve tutuklama kararlarıyla bambaşka bir noktaya taşındı.

Basına yansıyan bilgilere göre Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiş ikili, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla İstanbul’da yakalanıp Yalova’daki soruşturma birimlerine sevk edilmişti.

Tuğyan Ülkem Gülter, hakkında “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Adli süreçte en çok dikkat çeken nokta ise, ifadelerdeki farklı anlatımlar oldu. Soruşturmada kamuoyunun dikkatini çeken en önemli başlıklardan biri, Sultan Nur Ulu’nun ifadesine yansıyan anlatım oldu. Basına yansıyan bilgilere göre Ulu, ifadesinde Güllü’nün pencere önünde bulunduğu sırada Tuğyan’ın annesini kaldırmaya çalıştığını, bu esnada “itme” sonucu dengesini kaybederek düştüğünü ileri sürdü. Tuğyan Ülkem Gülter’in ise bu iddiayı kabul etmediği ve suçlamaları reddettiği belirtildi.

Süreçle ilgili bir diğer gündem başlığı, sosyal medyaya ve magazin sayfalarına yansıyan mesajlaşmalar ve iddialar oldu.

Ortaya atılan iddialar ve ifadeler şok etkisi yaratırken, sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir detay daha dikkat çekti: Tuğyan’ın 2011 tarihli bir paylaşımı. 

Blogyağmuru'nun paylaşımına göre, Tuğyan'ın “Sabrımı ölçmeye çalışıyorsunuz…”, “Hepiniz ayağınızı denk alın” ve “İçimde hiçbir acıma duygusu mevcut değildir” gibi sert ifadelerin yer aldığı paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

