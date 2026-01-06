onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Ne Instagram Ne Facebook! Messi Bağımlısı Olduğu Sosyal Medya Uygulamasını Paylaştı

Ne Instagram Ne Facebook! Messi Bağımlısı Olduğu Sosyal Medya Uygulamasını Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.01.2026 - 00:32

Pek çok otoriteye göre dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından olan Arjantinli Lionel Messi kariyerine ABD'deki MLS liginde devam ediyor. Miami’deki malikanesinde LUZU TV’yi ağırlayan Messi kariyeri, aile hayatı ve kişisel alışkanlıkları üzerine oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kişisel hayatından da detaylar veren Arjantinli süperstar TikTok bağımlısı olduğunu iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barcelona efsanesi futbolculuk kariyeri bittiğinde teknik direktörlük düşünmüyor.

Barcelona efsanesi futbolculuk kariyeri bittiğinde teknik direktörlük düşünmüyor.

Emeklilik sonrası teknik direktör olmayı düşünmeyen daha çok bir kulüp sahibi olup bir yapıyı sıfırdan büyütme fikrinin kendisini çektiğini ifade eden Messi yalnız kalmayı sevdiğini, bazen evdeki gürültüden bunalıp kendi alanına çekildiğini anlattı. Eşi Antonella'nın gürültü olduğu için çocuklarıyla evde top oynamasına izin vermediğini de esprili bir şekilde anlattı.

Bir de TikTok itirafı geldi.

Bir de TikTok itirafı geldi.

'Boş zamanım olduğunda TikTok'ta çok vakit geçiriyorum, gerçekten hoşuma gidiyor' diyen Messi en çok kendi görüntüsünün kullanıldığı yapay zeka videolarına güldüğünü sözlerine ekledi.

Haberi yapay zeka yorumuyla izleyebilirsiniz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın