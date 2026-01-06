Ne Instagram Ne Facebook! Messi Bağımlısı Olduğu Sosyal Medya Uygulamasını Paylaştı
Pek çok otoriteye göre dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından olan Arjantinli Lionel Messi kariyerine ABD'deki MLS liginde devam ediyor. Miami’deki malikanesinde LUZU TV’yi ağırlayan Messi kariyeri, aile hayatı ve kişisel alışkanlıkları üzerine oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kişisel hayatından da detaylar veren Arjantinli süperstar TikTok bağımlısı olduğunu iddia etti.
Barcelona efsanesi futbolculuk kariyeri bittiğinde teknik direktörlük düşünmüyor.
Bir de TikTok itirafı geldi.
