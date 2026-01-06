Ne Instagram Ne Facebook! Messi Bağımlısı Olduğu Sosyal Medya Uygulamasını Paylaştı

Emeklilik sonrası teknik direktör olmayı düşünmeyen daha çok bir kulüp sahibi olup bir yapıyı sıfırdan büyütme fikrinin kendisini çektiğini ifade eden Messi yalnız kalmayı sevdiğini, bazen evdeki gürültüden bunalıp kendi alanına çekildiğini anlattı. Eşi Antonella'nın gürültü olduğu için çocuklarıyla evde top oynamasına izin vermediğini de esprili bir şekilde anlattı.