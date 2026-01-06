Nijerya’da Osimhen Krizi İddiası: Kampı Terk Edip Türkiye’ye Döneceği İfade Edildi

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mozambik’i 4-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Karşılaşmada 2 gol atan Galatasaraylı Victor Osimhen, Lookman ile kısa süreli bir saha içi tartışma yaşamıştı. Afrika basını, Osimhen’in çok sinirlendiğini ve “Benim için milli takım bitti. Türkiye’ye dönüyorum” dediğini iddia etti. Bazı kaynaklar ise bu iddiaların doğru olmadığını belirterek Osimhen’in kampta Cezayir maçı için hazırlıklarına devam ettiğini ifade etti.