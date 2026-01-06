onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Nijerya’da Osimhen Krizi İddiası: Kampı Terk Edip Türkiye’ye Döneceği İfade Edildi

Nijerya’da Osimhen Krizi İddiası: Kampı Terk Edip Türkiye’ye Döneceği İfade Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 21:54

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mozambik’i 4-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Karşılaşmada 2 gol atan Galatasaraylı Victor Osimhen, Lookman ile kısa süreli bir saha içi tartışma yaşamıştı. Afrika basını, Osimhen’in çok sinirlendiğini ve “Benim için milli takım bitti. Türkiye’ye dönüyorum” dediğini iddia etti. Bazı kaynaklar ise bu iddiaların doğru olmadığını belirterek Osimhen’in kampta Cezayir maçı için hazırlıklarına devam ettiğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden Victor Osimhen’in kampı terk etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden Victor Osimhen’in kampı terk etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Nijerya basınından Arise News’in iddiasına göre Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı akreditasyonunu iptal ederek Türkiye’ye dönmekle tehdit etti. Osimhen’in maçtan sonra sinirli bir şekilde takımı terk ettiği ve teknik ekip ile teknik direktörün Osimhen’e ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Nijeryalı gazeteci Victor Ademola ise Osimhen’in kampta çalışmalarına devam ettiğini gösteren bir video paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın