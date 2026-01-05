Silivri’de Erden Timur’u Ziyaret Eden Dursun Özbek Neler Yaşandığını Anlattı
Galatasaray’ın eski yöneticilerinden ve NEF İnşaat’ın sahibi Erden Timur, kara para soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada Silivri’de ziyaret ettiği Erden Timur’u gayet moralli gördüğünü söyledi. Özbek, Timur’un kısa zamanda cezaevinden çıkarak yeniden Galatasaray’a hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.
Bir dönem Galatasaray’da önemli görevler üstlenen NEF İnşaat’ın sahibi Erden Timur, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
