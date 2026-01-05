onedio
Silivri’de Erden Timur’u Ziyaret Eden Dursun Özbek Neler Yaşandığını Anlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 00:07

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden ve NEF İnşaat’ın sahibi Erden Timur, kara para soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada Silivri’de ziyaret ettiği Erden Timur’u gayet moralli gördüğünü söyledi. Özbek, Timur’un kısa zamanda cezaevinden çıkarak yeniden Galatasaray’a hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.

Bir dönem Galatasaray’da önemli görevler üstlenen NEF İnşaat’ın sahibi Erden Timur, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Erden Timur, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği hâkimlikçe tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada Erden Timur’u cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

Özbek, “Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray için beraber de çalıştık kendisiyle. Benim yönetimimdeydi. Geçtiğimiz dönemde forma ve stadyum sponsorluğu için Galatasaray’a destek verdi. Maalesef bu dönemde ufak tefek problemleri var. Kendisinin Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Silivri’de kendisini ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. Kısa sürede de inşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
