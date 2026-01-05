Silivri’de Erden Timur’u Ziyaret Eden Dursun Özbek Neler Yaşandığını Anlattı

Erden Timur, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği hâkimlikçe tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada Erden Timur’u cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

Özbek, “Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray için beraber de çalıştık kendisiyle. Benim yönetimimdeydi. Geçtiğimiz dönemde forma ve stadyum sponsorluğu için Galatasaray’a destek verdi. Maalesef bu dönemde ufak tefek problemleri var. Kendisinin Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Silivri’de kendisini ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. Kısa sürede de inşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.