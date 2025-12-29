Galatasaray Eski Yöneticisi Erden Timur Tutuklandı
Futbolda bahis iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Erden Timur hakkındaki dosya, bahis soruşturmasından ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur'un 'Terörizmin Finansmanı ve Aklama' dosyası kapsamında tutuklanmasını talep etmişti.
Galatasaray Eski Yöneticisi Erden Timur tutuklandı.
Erden Timur’un dosyası, Spor Suçları Bürosu’ndan alınarak “Terörizmin Finansmanı ve Aklama” Bürosu’na sevk edildi.
Galatasaray Eski Yöneticisi Erden Timur'un da dahil olduğu 19 kişi tutuklandı.
