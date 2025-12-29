onedio
Galatasaray Eski Yöneticisi Erden Timur Tutuklandı

Merve Ersoy
29.12.2025 - 23:16

Futbolda bahis iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Erden Timur hakkındaki dosya, bahis soruşturmasından ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur'un 'Terörizmin Finansmanı ve Aklama' dosyası kapsamında tutuklanmasını talep etmişti.

Galatasaray Eski Yöneticisi Erden Timur tutuklandı.

Erden Timur’un dosyası, Spor Suçları Bürosu’ndan alınarak “Terörizmin Finansmanı ve Aklama” Bürosu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, 

“Şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen soruşturma, Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekteyken; emniyette ve Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadeler ile dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, delil durumu dikkate alınarak mevcut dosyadan tefrik edilmiş ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na aktarılmıştır.

Bu işlemlerin ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Eski Yöneticisi Erden Timur'un da dahil olduğu 19 kişi tutuklandı.

Spor Suçları Bürosu’ndan alınıp, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na devredilen Erden Timur hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan şüpheliler;

1-Bahattin Berke Demircan

2-Doğukan Çınar

3-Eyüp Can Temiz

4-Furkan Demir

5-Gökhan Payal

6-İbrahim Yılmaz

7-Mustafa Çeçenoğlu

8-Ergün Nazlı

9-Hamit Bayraktar

10-Hüseyin Aybars Tüfekci

11-İlke Tankul

12-İsmail Karataş

13-Mert Aktaş

14-Tufan Kelleci

15-Ecem Alkaş

16-Mirza Şerifoğlu

17-Esat Bilayak

18-Fatih Kulaksız

19-Erden Timur

Adli kontrol alan şüpheliler

1-Hakan Çakır

2-Serhat Ölmez

3-Umut Esel

