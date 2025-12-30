Cem Küçük'ten UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin İçin Sert Sözler
Eski Galatasaray yöneticisi ve NEF Holding’in sahibi Erden Timur’un kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan tarafından yapılan açıklamada, “Küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler” ifadelerine yer verilmişti.
Cem Küçük, bugün TGRT Haber’deki programında UltrAslan lideri Sebahattin Şirin için, “Sen eğer delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için de bir şey söyle de görelim” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray taraftar grubu UltrAslan tarafından yapılan açıklamada birçok gazeteci ve ünlü isim hedef alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük’ün açıklamaları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın