Cem Küçük'ten UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin İçin Sert Sözler

UltrAslan’ın açıklamasında Cem Küçük ve yayın yaptığı TGRT Haber de yer aldı. Açıklamada, “Galatasaray’a saldıran, sözde siyaseten birbirine zıt görünen TGRT, Sabah Gazetesi ve Halk TV; sözde yine birbirlerinin zıttı görünen, muhalif olduğu için kendini objektif sanan holigan Murat Ağırel; küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler” ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü programında UltrAslan’ın açıklamasına sert tepki gösterdi. “UltrAslan’ın başındaki kişiye sesleniyorum” diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“Sen delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da ‘atar’ yaparsın. Hadi ona da bir şeyler yaz bakalım, görelim ne kadar delikanlısın!”