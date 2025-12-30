onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük'ten UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin İçin Sert Sözler

Cem Küçük'ten UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin İçin Sert Sözler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.12.2025 - 23:46

Eski Galatasaray yöneticisi ve NEF Holding’in sahibi Erden Timur’un kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan tarafından yapılan açıklamada, “Küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler” ifadelerine yer verilmişti.

Cem Küçük, bugün TGRT Haber’deki programında UltrAslan lideri Sebahattin Şirin için, “Sen eğer delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için de bir şey söyle de görelim” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan tarafından yapılan açıklamada birçok gazeteci ve ünlü isim hedef alınmıştı.

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan tarafından yapılan açıklamada birçok gazeteci ve ünlü isim hedef alınmıştı.

UltrAslan’ın açıklamasında Cem Küçük ve yayın yaptığı TGRT Haber de yer aldı. Açıklamada, “Galatasaray’a saldıran, sözde siyaseten birbirine zıt görünen TGRT, Sabah Gazetesi ve Halk TV; sözde yine birbirlerinin zıttı görünen, muhalif olduğu için kendini objektif sanan holigan Murat Ağırel; küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler” ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü programında UltrAslan’ın açıklamasına sert tepki gösterdi. “UltrAslan’ın başındaki kişiye sesleniyorum” diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“Sen delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da ‘atar’ yaparsın. Hadi ona da bir şeyler yaz bakalım, görelim ne kadar delikanlısın!”

Cem Küçük’ün açıklamaları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın