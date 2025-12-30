Türk Hava Yolları’nın Seferlerine Kar Engeli: 61 Sefer Karşılıklı İptal Oldu
Türkiye’de etkili olan kar yağışı hava trafiğini de vurdu. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba günü 61 seferin iptal edildiğini açıkladı. Bileti olan vatandaşlar, iptal olan seferleri Türk Hava Yolları’nın internet sitesinden ve mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
Türkiye’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, uçuşları da etkiledi.
