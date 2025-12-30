Türk Hava Yolları’nın Seferlerine Kar Engeli: 61 Sefer Karşılıklı İptal Oldu

Türk Hava Yolları, daha önce planlanan 61 uçuşun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Türkiye’de 31 Aralık Çarşamba günü 29 kentte de okullar tatil edilmişti. Kar yağışı ve soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.