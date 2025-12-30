onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türk Hava Yolları’nın Seferlerine Kar Engeli: 61 Sefer Karşılıklı İptal Oldu

Türk Hava Yolları’nın Seferlerine Kar Engeli: 61 Sefer Karşılıklı İptal Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.12.2025 - 22:28

Türkiye’de etkili olan kar yağışı hava trafiğini de vurdu. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba günü 61 seferin iptal edildiğini açıkladı. Bileti olan vatandaşlar, iptal olan seferleri Türk Hava Yolları’nın internet sitesinden ve mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, uçuşları da etkiledi.

Türkiye’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, uçuşları da etkiledi.

Türk Hava Yolları, daha önce planlanan 61 uçuşun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Türkiye’de 31 Aralık Çarşamba günü 29 kentte de okullar tatil edilmişti. Kar yağışı ve soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın