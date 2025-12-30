Bakanlıktan 3 Gün Boyunca Sürecek Yoğun Kar Yağışı İçin Uyarı Geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yayımladı. Bakanlık, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de uzun süredir merakla beklenen kar yağışı yurdu esir aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklaması
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yav he
Kar yağdığında yani her yağdığında esir kelimesi niye kullananılıyor. Esir kelime anlamı kötü. Kar yağmadığında susuzluk naraları atarken Kar yağdığında esir... Devamını Gör
Allah yüzümüze baktı... Elhamdülillah