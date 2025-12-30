onedio
Bakanlıktan 3 Gün Boyunca Sürecek Yoğun Kar Yağışı İçin Uyarı Geldi

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.12.2025 - 17:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yayımladı. Bakanlık, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini açıkladı.

Türkiye’de uzun süredir merakla beklenen kar yağışı yurdu esir aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporlarına göre, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere toplam 56 kentte kar yağışı beklentisi bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da kar yağışının özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacağını ve 3 gün boyunca vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklaması

'BİLGİLENDİRME ❗

Meteoroloji verilerine göre; önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin tamamında yoğun kar yağışı beklenmektedir.

🚧 Karayolları Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sahadadır.

➡️ 68 bin 519 km yol ağında

➡️ 457 Karla Mücadele Merkezi

➡️ 12 bin 886 makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

📡 6 bin karla mücadele aracı Araç Takip Sistemi ile, bin 700 araç kameralarla anlık izlenmekte; yol durumu ve güzergâh analizleriyle koordinasyon sağlanmaktadır.

⚠️ Vatandaşlarımıza önemli uyarılar:

• Zorunlu olmadıkça yola çıkmayınız.

• Seyahat öncesi yol durumunu kontrol ediniz.

• Kış lastiği kullanınız; zincir, takoz ve çekme halatını hazır bulundurunuz.

• Yoğun kar ve durma hâllerinde bulunduğunuz şeritte kalınız, emniyet şeridini kullanmayınız.

📞 Güncel yol bilgileri için:

ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi

ALO 159 Yol Danışma Hattı

🌐 Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi 

Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Sanane 12

Yav he

Gökhan

Kar yağdığında yani her yağdığında esir kelimesi niye kullananılıyor. Esir kelime anlamı kötü. Kar yağmadığında susuzluk naraları atarken Kar yağdığında esir... Devamını Gör

roxanne

Allah yüzümüze baktı... Elhamdülillah