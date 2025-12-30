Bakanlıktan 3 Gün Boyunca Sürecek Yoğun Kar Yağışı İçin Uyarı Geldi

'BİLGİLENDİRME ❗

Meteoroloji verilerine göre; önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin tamamında yoğun kar yağışı beklenmektedir.

🚧 Karayolları Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sahadadır.

➡️ 68 bin 519 km yol ağında

➡️ 457 Karla Mücadele Merkezi

➡️ 12 bin 886 makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

📡 6 bin karla mücadele aracı Araç Takip Sistemi ile, bin 700 araç kameralarla anlık izlenmekte; yol durumu ve güzergâh analizleriyle koordinasyon sağlanmaktadır.

⚠️ Vatandaşlarımıza önemli uyarılar:

• Zorunlu olmadıkça yola çıkmayınız.

• Seyahat öncesi yol durumunu kontrol ediniz.

• Kış lastiği kullanınız; zincir, takoz ve çekme halatını hazır bulundurunuz.

• Yoğun kar ve durma hâllerinde bulunduğunuz şeritte kalınız, emniyet şeridini kullanmayınız.

📞 Güncel yol bilgileri için:

ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi

ALO 159 Yol Danışma Hattı

🌐 Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi

Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz.'