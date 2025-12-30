onedio
İstanbul'a Kar Geliyor! Valilikten Sürpriz Açıklama: İstanbul'da 19 İlçede Kar Yağışı Başlıyor!

İstanbul'a Kar Geliyor! Valilikten Sürpriz Açıklama: İstanbul'da 19 İlçede Kar Yağışı Başlıyor!

kar yağışı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 15:42

Neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının ardından İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu merak ediliyordu. Valilikten beklenen açıklama geldi.

'İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' soruları sonunda yanıt buldu. Valilik, İstanbul'un 19 ilçesine bu akşam kar yağmaya başlayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini paylaşarak İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabını verdi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini paylaşarak İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabını verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini paylaşan valilik, 'İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. ava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14°C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir.' diyerek bu gece itibarıyla İstanbul'un kar beklenen ilçelerini açıkladı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağacak 19 ilçe hangisi?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağacak 19 ilçe hangisi?

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve

don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
