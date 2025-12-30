onedio
'Mevlana Şekeri' Üretiyordu: Yarım Yüzyıllık Türk Gıda Devi İflas Etti

'Mevlana Şekeri' Üretiyordu: Yarım Yüzyıllık Türk Gıda Devi İflas Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 15:31

Türkiye'de Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üreticisi Konya Giba Gıda'nın konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme geçici mühlet sürecinin ardından şirketin konkordato talebini reddetti. Şirketin iflas süreci resmi olarak başlatıldı.

1980 yılında kurulan ve Türkiye'de Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üreticisi konumundaki Konya Giba Gıda resmen iflas etti.

1980 yılında kurulan ve Türkiye'de Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üreticisi konumundaki Konya Giba Gıda resmen iflas etti.

1980 yılında Konya'da kurulan gıda devi, konkordato başvurusunda bulunmuş ve geçici mühlet sürecinin ardından şirketin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. Bu kararın ardından daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler de yürürlükten kaldırıldı. Mahkeme kararıyla birlikte, geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdiği bildirildi. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/12 iflas sayılı dosya kapsamında iflas masasının oluşturulduğu duyuruldu. Kararla birlikte Konya Giba Gıda şirketinin iflas süreci resmi olarak başlatıldı.

