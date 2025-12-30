Mehmet Akif Ersoy Yeniden Adliye’de: ‘İtirafçı’ Olmak İstediği İddia Edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 Aralık'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak istediği iddia edildi. Mehmet Akif Ersoy yeniden ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Mehmet Akif Ersoy itirafçı mı olacak?
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
