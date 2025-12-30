onedio
Mehmet Akif Ersoy Yeniden Adliye’de: ‘İtirafçı’ Olmak İstediği İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
30.12.2025 - 14:17 Son Güncelleme: 30.12.2025 - 14:43

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 Aralık'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak istediği iddia edildi. Mehmet Akif Ersoy yeniden ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Mehmet Akif Ersoy itirafçı mı olacak?

'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'Çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Akif Ersoy, yeniden ifadesine başvurulmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Yeniden ifade verdiğini öğrenilen Mehmet Akif Ersoy'un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuru yaptığı öğrenildi. Ersoy'un verdiği ifadenin savcılık makamı tarafından yeterli bulunması halinde tahliye edilmesi gündeme alınacak.

