Kulüp, Masum, Kasaba Gibi Dizilerin Ünlü Yönetmeni Seren Yüce Evinde Silahlı Saldırıya Uğradı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 14:15

47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde “Çoğunluk” filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan; Montreal Film Festivali’nde “Rüzgarda Salınan Nilüfer” filmiyle En iyi Senaryo Ödülü'nü kazanan; Kulüp, Masum ve Kasaba gibi büyük ilgi gören dizilerin de yönetmeni olan Seren Yüce'nin evinde silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Çoğunluk, Rüzgarda Salınan Nilüfer gibi ödüllü filmlerin yanı sıra izlenme rekorları kıran Kulüp, Masum ve Kasaba'nın yönetmeni Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğradı.

Gazeteci ve film eleştirmeni Şenay Aydemir, Seren Yüce'nin saldırıya uğradığı bilgisini, 'Seren Yüce, kargocu olarak zillini çalan kasklı birisinin silahlı saldırısına uğradı. __Durumu iyi. Bir an önce aydınlatılsın bu saldırı. Sanatçıları bu kadar hedefe koyarsanız birileri görev çıkarır tabii!' ifadeleriyle duyurdu.

Saldırganın kargocu gibi zili çaldığı öğrenildi.

Kapıyı çalan kasklı saldırganın ateş açması sonucu yaralanan Seren Yüce hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüce'nin ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
