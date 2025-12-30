Kulüp, Masum, Kasaba Gibi Dizilerin Ünlü Yönetmeni Seren Yüce Evinde Silahlı Saldırıya Uğradı
47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde “Çoğunluk” filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan; Montreal Film Festivali’nde “Rüzgarda Salınan Nilüfer” filmiyle En iyi Senaryo Ödülü'nü kazanan; Kulüp, Masum ve Kasaba gibi büyük ilgi gören dizilerin de yönetmeni olan Seren Yüce'nin evinde silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Saldırganın kargocu gibi zili çaldığı öğrenildi.
