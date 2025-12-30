onedio
Haberler
Gündem
Yarın Okullar Tatil mi? 31 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Kar Tatili Oldu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 15:57

Kar yağışı, neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkili bir şekilde devam ediyor. Meteoroloji, bu hafta içerisinde de yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kar yağışı nedeniyle bazı olumsuz durumlar ise meydana gelebiliyor. Bu nedenle okullarda kar tatili ilan ediliyor.

31 Aralık Çarşamba günü için Meteoroloji’den 'yoğun kar' ve 'buzlanma' uyarıları geldi. Veliler ve öğrenciler 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Bazı valiliklerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. 

Peki, yarın okullar tatil mi? 

31 Aralık 2025 Çarşamba günü kar tatili olan iller listesi.

Yarın Okullar Tatil mi?

Meteoroloji verilerine göre 30 Aralık ve 31 Aralık'ta tüm ülke geneline kar yağışı görülecek. Yoğun kar yağışından etkilenen illerin valiliklerinden ise kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. 

Son 3 gündür ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından dün ve bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Yarın yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. 

Bazı illerde okullar 31 Aralık tarihinde de tatil edildi. Okullarda 31 Aralık'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil ediliyor.

Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Yarın (31 Aralık Çarşamba) günü İstanbul'da okullar tatil değildir. Ancak İstanbul'da kar etkili olacak ve Valilik İstanbul'da okulların tatil edilmesi yönünde karar alabilir.

Yarın İstanbul'da Kar Yağacak mı?

Meteoroloji ve Valilik açıklamasına göre bu gece (30 Aralık Salı) gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da Kar Yağacak Olan İlçeler

BaşakşehirBeylikdüzüBeşiktaş, Çatalca, EsenlerEsenyurt, Eyüp,

Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, ArnavutköyBeykoz ve Şile'de karla karışık yağmur ve kar

yağışı görülecek.

31 Aralık Kar Tatili Olan İller Listesi

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

BATMAN

Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte önümüzdeki 2 gün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çeber, 'Sevgili öğrencilerim. Son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın il genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum' ifadelerine yer verdi.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın