Yarın Okullar Tatil mi? 31 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Kar Tatili Oldu?
Kar yağışı, neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkili bir şekilde devam ediyor. Meteoroloji, bu hafta içerisinde de yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kar yağışı nedeniyle bazı olumsuz durumlar ise meydana gelebiliyor. Bu nedenle okullarda kar tatili ilan ediliyor.
31 Aralık Çarşamba günü için Meteoroloji’den 'yoğun kar' ve 'buzlanma' uyarıları geldi. Veliler ve öğrenciler 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Bazı valiliklerden kar tatili haberleri gelmeye başladı.
Peki, yarın okullar tatil mi?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü kar tatili olan iller listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın Okullar Tatil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi?
31 Aralık Kar Tatili Olan İller Listesi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın