Yarın Okullar Tatil mi? 31 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Kar Tatili Oldu?

Kar yağışı, neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkili bir şekilde devam ediyor. Meteoroloji, bu hafta içerisinde de yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kar yağışı nedeniyle bazı olumsuz durumlar ise meydana gelebiliyor. Bu nedenle okullarda kar tatili ilan ediliyor.

31 Aralık Çarşamba günü için Meteoroloji’den 'yoğun kar' ve 'buzlanma' uyarıları geldi. Veliler ve öğrenciler 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Bazı valiliklerden kar tatili haberleri gelmeye başladı.

Peki, yarın okullar tatil mi?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü kar tatili olan iller listesi.