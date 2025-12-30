Köylülerin İnadı: Kahvehanenin Kirası 4 Bin Liradan 126 Bin Liraya Yükseldi
Çanakkale’de yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Bayramiç Köyü Muhtarlığı, köy kahvesi için açık usulle ihale yaptı. Dört köylünün inatlaşması sonucu ihale bedeli aylık 126 bin liraya kadar yükseldi. Daha önce kirası sadece 4 bin lira olan kahvehane için aylık 126 bin lira ödenmesi kabul edilse de, muhtarlık ihalenin iptal edildiğini açıkladı ve yeniden ihale yapılacağını duyurdu.
Kaynak: Burak Taşçı / NTV
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç Köyü’nde yaşanan “inat” meselesi gündem olmaya devam ediyor.
