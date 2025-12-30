Köylülerin İnadı: Kahvehanenin Kirası 4 Bin Liradan 126 Bin Liraya Yükseldi

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre, aylık ederi 15-20 bin lira olması beklenen köy kahvesine 126 bin lira aylık kira teklifi verildi ve ihale bu bedelle sonuçlandı.

İnatlaşma nedeniyle kira bedelinin aşırı yükselmesi üzerine muhtar duruma müdahale etti. Köy Muhtarı Aziz Koç, ihaleyi iptal ettiğini açıkladı.

İhale öncesinde kahvenin kira bedelinin yalnızca 4 bin lira olduğu belirtildi.

Köyün gastronomi, doğa sporları veya dikkat çeken doğal güzelliklere sahip olmadığını, herhangi bir özelliği bulunmadığını ifade eden Muhtar Aziz Koç, şunları söyledi:

“Açık ihale yaptık. Çanakkale sahilde, kordonda bile bu fiyata dükkân yok. İhaleye dört köy sakini katıldı. İhale sırasında aralarında rekabet oluştu ve inatlaşma sonucu fiyat 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyetleri ve işletmeden bu geliri elde etme imkânları olmadığı için ihaleyi iptal ettik.”