Bakan İbrahim Yumaklı Gıda Denetim Cezalarını Açıkladı: Bu Yıl 2,7 Milyar Lira Para Cezası Kesildi!

Hileli, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin internet üzerinden şeffaf bir şekilde ilan edilmesi, tüketicinin bilinçlenmesinde kritik bir rol oynadı. Ayrıca, işletmelerde zorunlu hale getirilen karekod uygulaması sayesinde vatandaşlar, hizmet aldıkları mekanların denetim geçmişini anlık olarak sorgulama imkanına kavuştu.

Bakan Yumaklı, 'En iyi denetçi vatandaşın kendisidir,' diyerek halkı karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeye davet etti. Halk sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını yineleyen Yumaklı, tüm Türkiye’nin yeni yıla huzur ve sağlıkla girmesini temenni ederek, 2026 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.