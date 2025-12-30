onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan İbrahim Yumaklı Gıda Denetim Cezalarını Açıkladı: Bu Yıl 2,7 Milyar Lira Para Cezası Kesildi!

Bakan İbrahim Yumaklı Gıda Denetim Cezalarını Açıkladı: Bu Yıl 2,7 Milyar Lira Para Cezası Kesildi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 16:53 Son Güncelleme: 30.12.2025 - 17:01

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların sofrasına giren her ürünün güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürütülen 2025 yılı denetim seferberliğinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yumaklı, 'Güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir,' diyerek yıl boyunca tavizsiz bir strateji izlediklerini vurguladı. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim noktalarına yönelik toplam 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirildi.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu kapsamlı saha operasyonları sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere toplamda 2 milyar 654 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.

Bu kapsamlı saha operasyonları sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere toplamda 2 milyar 654 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.

8 bin 113 kontrol görevlisinin görev aldığı denetimler neticesinde 32 bin 210 adet idari yaptırım uygulanırken, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden 570 işletme hakkında ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Yılbaşı yaklaşırken artan gıda tüketimine dikkat çeken Bakan Yumaklı, 18 Aralık tarihinden itibaren özel bir denetim programının devreye alındığını belirtti. Bu kısa süre zarfında dahi 19 bin 82 denetimin tamamlandığını ifade eden Yumaklı, ekiplerin 7/24 esasıyla sahada olduğunu hatırlattı. Tarladan sofraya uzanan zincirin her halkasını titizlikle incelediklerini belirten Bakan, özellikle pestisit ve zirai ilaç kullanımının takibi konusunda da denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü ekledi.

Bakanlık, 2025 yılında gıda güvenliğini sağlamak adına teknolojik imkanları da seferber etti.

Bakanlık, 2025 yılında gıda güvenliğini sağlamak adına teknolojik imkanları da seferber etti.

Hileli, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin internet üzerinden şeffaf bir şekilde ilan edilmesi, tüketicinin bilinçlenmesinde kritik bir rol oynadı. Ayrıca, işletmelerde zorunlu hale getirilen karekod uygulaması sayesinde vatandaşlar, hizmet aldıkları mekanların denetim geçmişini anlık olarak sorgulama imkanına kavuştu.

Bakan Yumaklı, 'En iyi denetçi vatandaşın kendisidir,' diyerek halkı karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeye davet etti. Halk sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını yineleyen Yumaklı, tüm Türkiye’nin yeni yıla huzur ve sağlıkla girmesini temenni ederek, 2026 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın