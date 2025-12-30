Bakan İbrahim Yumaklı Gıda Denetim Cezalarını Açıkladı: Bu Yıl 2,7 Milyar Lira Para Cezası Kesildi!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların sofrasına giren her ürünün güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürütülen 2025 yılı denetim seferberliğinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yumaklı, 'Güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir,' diyerek yıl boyunca tavizsiz bir strateji izlediklerini vurguladı. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim noktalarına yönelik toplam 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamlı saha operasyonları sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere toplamda 2 milyar 654 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.
Bakanlık, 2025 yılında gıda güvenliğini sağlamak adına teknolojik imkanları da seferber etti.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
