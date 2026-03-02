onedio
Uzak Şehir’in Fidan’ı İlkay Kayku’nun Gerçek Hali Şaşırttı!

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Gerçek Hali Şaşırttı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
02.03.2026 - 13:14

Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Fidan karakterine hayat veren İlkay Kayku’nun gerçek hali ters köşe yaptı. 54 yaşındaki oyuncunun yoga tutkunu olduğu ortaya çıktı. Paylaştığı ileri seviye yoga pozları sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar…

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir, yalnızca hikayesiyle değil oyuncu kadrosuyla da konuşuluyor.

Dizide Fidan karakterine hayat veren İlkay Kayku, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Ekranda daha sert ve güçlü bir karakterle izleyici karşısına çıkan oyuncunun gerçek hayatı ise bambaşka çıktı.

54 yaşındaki Kayku, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram hesabından yayınladığı yoga pozları takipçilerini şaşırttı.

Paylaşımlarında ileri seviye ters duruş pozlarına yer veren oyuncu, özellikle başının üzerinde dengede durduğu kareyle büyük ilgi gördü.

Disiplinli spor rutini ve esnekliğiyle dikkat çeken Kayku’nun fit görüntüsü de beğeni topladı. Sosyal medyada  “Fidan’ı böyle görmeyi beklemiyorduk” gibi yorumlar yapıldı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
