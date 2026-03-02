Uzak Şehir’in Fidan’ı İlkay Kayku’nun Gerçek Hali Şaşırttı!
Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Fidan karakterine hayat veren İlkay Kayku’nun gerçek hali ters köşe yaptı. 54 yaşındaki oyuncunun yoga tutkunu olduğu ortaya çıktı. Paylaştığı ileri seviye yoga pozları sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir, yalnızca hikayesiyle değil oyuncu kadrosuyla da konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranda daha sert ve güçlü bir karakterle izleyici karşısına çıkan oyuncunun gerçek hayatı ise bambaşka çıktı.
Paylaşımlarında ileri seviye ters duruş pozlarına yer veren oyuncu, özellikle başının üzerinde dengede durduğu kareyle büyük ilgi gördü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın