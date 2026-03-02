Sofi Tukker Ortaya Çıktı: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Şubat ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Sofi Tukker enerji dolu yeni video klibiyle sevenlerini çok mutlu etti. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Charli xcx - Always Everywhere
2. SOFI TUKKER, J Balvin - COOK
3. Bleachers - you and forever
4. Lana Del Rey - White Feather Hawk Tail Deer Hunter
5. Hilary Duff - Weather For Tennis
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Thundercat - 'She Knows Too Much (feat. Mac Miller)'
7. Hearts2Hearts - Rude
8. Mehmet Erdem - Başım Belada
9. Rober Hatemo - Umudum Kalmadı
10. Aydilge - Zombi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın