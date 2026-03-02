onedio
Sofi Tukker Ortaya Çıktı: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

02.03.2026 - 14:01

Şubat ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Sofi Tukker enerji dolu yeni video klibiyle sevenlerini çok mutlu etti. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

1. Charli xcx - Always Everywhere

Özellikle genç neslin favori isimlerinden biri olan Charli xcx, yeni klibiyle gönülleri mest etti. Bol yeşillik içeren klibi resmen insanın içini açıyor izlerken.

2. SOFI TUKKER, J Balvin - COOK

Elektronik müziğin en renkli isimlerinden biri olan SOFI TUKKER da J Balvin  ile yaptığı iş birliği ile kendisi gibi oldukça renkli bir klibe imza atmış.

3. Bleachers - you and forever

Yeni bir klip de Bleachers'dan geldi. The Subtance filmindeki performansıyla adından sıklıkla söz ettiren genç ve güzel oyuncu Margaret Qualley klipte yer alıyor. Gerçekten film tadında bir video klip olmuş.

4. Lana Del Rey - White Feather Hawk Tail Deer Hunter

Gidik kraliçe Lana Del Rey de White Feather Hawk Tail Deer Hunter şarkısına çektiği kliple Şubat ayını şenlendirenlerden.

5. Hilary Duff - Weather For Tennis

2000'lerin en popüler isimlerinden biri olan Hilary Duff, yeni klibiyle nostalji sevenleri coşturmuş.

6. Thundercat - 'She Knows Too Much (feat. Mac Miller)'

Biraz da eğlence diyoruz. Bu renkli video klibe bayılacaksınız!

7. Hearts2Hearts - Rude

İdolleri eklemesek listemiz eksik olurdu. Hearts2Hearts kızları Rude şarkılarına çektikleri yeni klipleriyle bayağı göz dolduruyorlar.

8. Mehmet Erdem - Başım Belada

Kemik bir dinleyici kitlesine sahip olan Mehmet Erdem de bu ayı pas geçmemiş ve Başım Belada şarkısını bir kliple taçlandırmış.

9. Rober Hatemo - Umudum Kalmadı

Romantik müziğin prenslerinden Rober Hatemo, kendisini özleyen hayranlarına sürpriz bir kliple yanıt vermiş. Gerçekten seni çok özledik Rober!

10. Aydilge - Zombi

Toplumsal konulara olan duruşuyla bilinen şarkıcı Aydilge de oldukça bir kliple geri dönmüş. Zombi şarkısı gibi klibi de çok ilgi çekici.

