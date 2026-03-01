onedio
Toprağa Cemre Düşmüşken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
01.03.2026 - 18:01

Geldi bahar ayları gevşedi keman yayları dersek... Şaka şaka, kemanın yayları gevşemesin ama hep bahar ayları olsun! Billboard'ın Hot 100 listesinin nabzını her ay tuttuğumuz gibi bu ay da neler olduğuna bakacağız.

1. Super Bowl'un yıldızı, tarihe adını altın harflerle yazdıran, global gündeme oturan ve bir süre daha konuşulacak olan Bad Bunny'nin "DtMF" şarkısı yer alıyor!

Bad Bunny, zaten büyük bir dinleyici kitlesi olan bir sanatçıydı. Ta ki Super Bowl'un kapanışında sahne alana kadar... Bilenler bilmeyenlere anlattı, bilmeyenler de zaten efsanevi performansıyla onu tanmaya başladı. Hot 100 listesinin de ilk sırasına yerleşmeyi sonuna kadar hak etti!

2. Bad Bunny tek şarkıyla yetinecek sanıyorsanız yanlıyorsunuz! İkinci sırada "BAILE INoLVIDABLE" eseri var. Evet, eser!

Bad Bunny, Hot 100 listesini ele geçirmekle geç bile kaldı! Super Bowl performansından sonra listenin ikinci sırasında yerleşen şarkısı adeta içimizi kıpır kıpır ediyor.

3. Grammy kazanan ve yıldızı aniden parlayan Olivia Dean, "Man I Need" ile üçüncü sırada.

Olivia Dean hayatımıza birden bire giren biri olmadı. Elbette kariyerinin önceki dönemlerinde ses getirmişti ama lokal bir şekildeydi. O yüzden müzik sektöründe adını pek duymadık. Olivia Dean radarımıza takıldı bir kere... Artık ondan bahsedeceğiz hep!

4. Sonraki sırada Ella Langley, "Choosin' Texas" şarkısıyla bize selam veriyor.

Hafta sonu işlerini bitirmişsin, işten dönüyorsun, kısa bir seyahate çıkıyorsun ya da aniden canın sakin bir şeyler dinlemek istedi diyelim. Bu şarkı tam da o anlarda çalabileceğin bir şarkı!

5. Beklemiyordunuz değil mi? Yine Bad Bunny! Bu sefer "NUEVAYoL" ile karşımızda.

Bad Bunny Hot 100 listesini ele geçirdi demiştik! İçimizi kıpır kıpır ediyor ve tam da bu havaların şarkısı diyebiliriz. Dinlemediyseniz ona bir şans verin. Dinlediyseniz de bir kez daha dinlemekten zarar gelmez!

6. Alex Warren, tam 52 haftadır "Ordinary" şarkısıyla listede yer alıyor. Bu büyük bir başarı!

Alex Warren, TikTok'ta, Instagram Reel'larında ve daha pek çok yerde duyduğumuz şarkısını Hot 100 listesinde tutmayı başarmış. O kadar kolay bir şey değil.

7. Aa, nerelerdeydin? Yine Bad Bunny ve "Tití Me Preguntó" şarkısı!

Bad Bunny'den uzun bir süre daha bahsedeceğiz gibi duruyor! Kendisinin zaten başarılı bir sanatçı olduğunu biliyoruz ama son dönemlerde yıldızı birden bire parladı. Bu şarkısı 3 yıl önce yayımlandı ama halen kendisine bir yer bulabiliyor.

8. Sekizinci sırada Taylor Swift, "Opalite" şarkısıyla bizleri karşılıyor.

Swift'in başarısını göz ardı edemeyiz ama son albümü epey tartışma konusu olmuştu. O albümden sık sık gördüğümüz ve duyduğumuz Opalite şarkısı da sekizinci sırada.

9. Dokuzuncu sırada KPop Demon Hunters'tan "Golden" yer alıyor.

Çoğu kişi 2025 yılının yaz dönemine 'Golden Summer' dedi ama biz pek katılmıyoruz ya... Evet başarılı bir yapım olabilir, Hot 100 listesinde yer alıyor olabilir ama o kadar da sanmıyoruz.

10. Onuncu sırada Bruno Mars, klibini yeni yayımladığı "I Just Might" ile bizleri karşılıyor.

Son birkaç yıldır Bruno Mars, 'Die With A Smile' ve 'APT.' şarkılarıyla göz önündeydi ve açıkçası bir süre sonra herkesi sıkmıştı bunları her yerde dinleyip görmek. Tamam güzel şarkılardı ama bazı şeyler tadında kalmalı. Bruno da bizim gibi düşünmüş olacak ki yeni bir klip yayımladı ve bu algıyı yıkmaya karar verdi.

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

