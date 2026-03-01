Toprağa Cemre Düşmüşken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Geldi bahar ayları gevşedi keman yayları dersek... Şaka şaka, kemanın yayları gevşemesin ama hep bahar ayları olsun! Billboard'ın Hot 100 listesinin nabzını her ay tuttuğumuz gibi bu ay da neler olduğuna bakacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Super Bowl'un yıldızı, tarihe adını altın harflerle yazdıran, global gündeme oturan ve bir süre daha konuşulacak olan Bad Bunny'nin "DtMF" şarkısı yer alıyor!
2. Bad Bunny tek şarkıyla yetinecek sanıyorsanız yanlıyorsunuz! İkinci sırada "BAILE INoLVIDABLE" eseri var. Evet, eser!
3. Grammy kazanan ve yıldızı aniden parlayan Olivia Dean, "Man I Need" ile üçüncü sırada.
4. Sonraki sırada Ella Langley, "Choosin' Texas" şarkısıyla bize selam veriyor.
5. Beklemiyordunuz değil mi? Yine Bad Bunny! Bu sefer "NUEVAYoL" ile karşımızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alex Warren, tam 52 haftadır "Ordinary" şarkısıyla listede yer alıyor. Bu büyük bir başarı!
7. Aa, nerelerdeydin? Yine Bad Bunny ve "Tití Me Preguntó" şarkısı!
8. Sekizinci sırada Taylor Swift, "Opalite" şarkısıyla bizleri karşılıyor.
9. Dokuzuncu sırada KPop Demon Hunters'tan "Golden" yer alıyor.
10. Onuncu sırada Bruno Mars, klibini yeni yayımladığı "I Just Might" ile bizleri karşılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın