Toprağa Cemre Düşmüşken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Son birkaç yıldır Bruno Mars, 'Die With A Smile' ve 'APT.' şarkılarıyla göz önündeydi ve açıkçası bir süre sonra herkesi sıkmıştı bunları her yerde dinleyip görmek. Tamam güzel şarkılardı ama bazı şeyler tadında kalmalı. Bruno da bizim gibi düşünmüş olacak ki yeni bir klip yayımladı ve bu algıyı yıkmaya karar verdi.