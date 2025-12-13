Cezaevine Gönderilen Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın İfadesi Ortaya Çıktı

'Daha önce alkol kullanırdı ama şarap içmeye yeni başlamıştı. O gün annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti. Film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan’la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Ben geri salona geldiğimde Sultan’la annem film izlemeye devam ediyorlardı. Ben içeri geldikten bir süre sonra filmi kapattık. Annem zaten ben içeri müzik eşliğinde geldiğim için “s*çtun filmin içine” dedi. Daha sonra müzik açtık. Üçümüz beraber görüntülü konuştum. Sultan benim yanımda oturuyordu. Daha sonra Sultan’la ben odaya geçtik. Ben odada Kervan ve Çiğdem abla ile iç içe olduğum süreçte Kervan’la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Benim yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve hamile olma ihtimalim vardı. annemin öğrenme ihtimaline karşı Sultan’a “düştü derim, yalan derim” demiştim.

Bu sırada salondaki televizyonda Sultan’ın telefonuna bağlı bir şekilde müzik çalıyordu. Biz odadaydık. Emin olmamakla birlikte kapının kapalı olduğunu hatırlıyorum. Sultan’la beraber benim telefonumdan telefonundan açmıştı. Biz Sultan’la malkata oynarken annem içeri geldi. Sultan’ın elinden tutup malkata gardırobumun arasında dans etmeye çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun önünde dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardır. Bana söylediği gibi “bırak beni bırak” gibi bir şey söylemişse bu istinaden söylenmiştir. Zaten sonrasında annem o sırada bize “orospu” dedi. Ama bunu kızdığı için söyledi. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde “güm” diye bağırarak aşağıya indim. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi göremeyince “koş” diye bağırarak aşağıya indim. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu ancak ben Sultan’ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum.

Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur.

Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan’la aramda herhangi bir problem yoktur. Sultan’la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullanmış, kazadan sonra Sultan ve sevgilisi beraber metamfetamin kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok’a “siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz” demişti. Aynı yerde oturduğumuzdan dolayı tanıdığım Hülya ve Bircan abla tam hatırlamamakla birlikte cenaze günü ve ertesi günü Sultan’ı korkutmuşlar. “Başınız belaya girecek, Tuğyan uyuşturucu kullanıyor, senin üstüne iftira atar” şeklinde söylemişler. Bunları bana Sultan çok sonra anlattı. Sultan’ın aleyhime vermiş olduğu ifadelerin bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü aramızda herhangi bir husumet yoktur. Hatta bu süreçte bana en çok Sultan destek olmuştur. Benim annemle aramda uyuşturucudan, paradan, eski nişanlım Kervan’dan kaynaklı ya da herhangi bir sebepten kaynaklı sıkıntı yoktu. Benim “annemi öldürmek istiyorum” şeklindeki mesajlarım, ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk annem ile beni barıştırmıştı. İstanbul’da olduğumuz bir zaman Serhat Cevher bizi dışarı davet etmişti. Biz o sırada Tuğba ablanın evindeydik.

Serhat davet edince Sultan, ben, Serhat Cevher ve Gökhan Cevher dışarı çıktık. Ancak Serhat bizim yüzlerimizi tanıdık olduğunu söyleyerek bizi kimlik vermeyeceğimizi söylediği bir aparta götürdü. Biz oraya gittikten bir süre sonra tekel geldi. Büyük ihtimal Serhat sipariş vermişti. Serhat bize “sizinle bir şey konuşacağım” diyerek telefonlarımızı aldı ve gardırobun üstüne koydurttu. Daha sonra Sultan ve bana “yurtdışına gidin, siz bir şey yapmamış olsanız da toplum baskısından dolayı sizi tutuklarlar” tarzında konuştu. Bunları söylerken sürekli gözümüzü korkutuyordu. Daha sonra biz telefonlarımızı geri aldığımızda Sultan’ın abisi Yusuf’la konuştu.'