Güllü'nün Kızı Tuğyan Olay Gecesi Evde Bulunan Arkadaşının Bu Cümleleriyle Tutuklandı

Dilara Şimşek
13.12.2025 - 10:03

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünde sır perde aydınlatılıyor. Devam eden soruşturma kapsamında 13 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde flaş gelişme yaşandı. Güllü'nün ölümünün ardından gözler Tuğyan'a çevrilirken olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesi davanın seyrini değiştirdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Sultan Nur, ifadesinde ne dedi? İşte ayrıntılar!

Güllü'nün ölümünde davanın seyri değişti: Kızı Tuğyan, arkadaşı Sultan Nur'un itirafının ardından tutuklandı.

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki 6.kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine yönelik soruşturma sürüyor. Olay anı evde bulunan Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, kaçma teşebbüsünde bulundukları iddia edilerek gözaltına alınmıştı. 12 Aralık Cuma günü sorguya alınan iki isimden biri olan Sultan Nur Ulu'dan itiraf geldi. Sultan, Güllü'nün Tuğyan tarafından itildiğini belirterek davanın seyrini değiştiren bir ifadeye imza attı.

Güllü'nün kızı Tuğyan, olay gecesi evde bulunan arkadaşının bu cümleleriyle tutuklandı.

Sultan Nur, savcılıktaki ifadesinde şunları dedi:

“Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi.

O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk.”

Öte yandan Sultan Nur Ulu, ‘ev hapsi’ kararı verilerek adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

