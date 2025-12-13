Güllü'nün Kızı Tuğyan Olay Gecesi Evde Bulunan Arkadaşının Bu Cümleleriyle Tutuklandı
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünde sır perde aydınlatılıyor. Devam eden soruşturma kapsamında 13 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde flaş gelişme yaşandı. Güllü'nün ölümünün ardından gözler Tuğyan'a çevrilirken olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesi davanın seyrini değiştirdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Sultan Nur, ifadesinde ne dedi? İşte ayrıntılar!
Güllü'nün ölümünde davanın seyri değişti: Kızı Tuğyan, arkadaşı Sultan Nur'un itirafının ardından tutuklandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan, olay gecesi evde bulunan arkadaşının bu cümleleriyle tutuklandı.
