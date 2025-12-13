Güllü'nün kızı Tuğyan, olay gecesi evde bulunan arkadaşının bu cümleleriyle tutuklandı.

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki 6.kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine yönelik soruşturma sürüyor. Olay anı evde bulunan Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, kaçma teşebbüsünde bulundukları iddia edilerek gözaltına alınmıştı. 12 Aralık Cuma günü sorguya alınan iki isimden biri olan Sultan Nur Ulu'dan itiraf geldi. Sultan, Güllü'nün Tuğyan tarafından itildiğini belirterek davanın seyrini değiştiren bir ifadeye imza attı.