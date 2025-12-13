onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı

Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2025 - 07:50

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı. Yalova’daki 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Güllü'nün öldüğü gece evde bulunan Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur, emniyetteki sorgusunda 'Güllü'yü kızı itti' itirafında bulunmuştu. Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Güllü'nün öldüğü gece aynı evde bulunan ve Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alınan Sultan Nur Ulu, emniyette cinayet itirafında bulundu. Sultan Nur, Güllü'nün düşmediğini ve kızı Tuğyan Ülkem tarafından tarafından itildiğini itiraf etti.

Sultan Nur Ulu hakkında ise 'ev hapsi' verildi.

NE OLMUŞTU? Güllü öldürüldü mü?

NE OLMUŞTU? Güllü öldürüldü mü?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’daki 6’ncı katındaki evinin penceresinden şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi. 51 yaşında hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü sevenlerini yasa boğarken pek çok iddia ortaya atıldı. Evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarında, banyodan çıktıktan sonra terasa yöneldiği ve kısa bir süre sonra düşme seslerinin duyuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştığında Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güllü’nün ölümünün ardından gözler kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrildi. Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün öldürüldüğü idda ederek elinde bulunan itiraf ve belgelerle Tuğyan Ülkem hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sultan Nur: 'Güllü'yü Kızı İtti' 

Tuğyan Ülkem ve olayın yaşandığı gün evde bulunan arkadaşı Sultan Nur’un bavullarıyla yakalanmaları üzerine gözaltına alındılar. Sultan Nur, emniyetteki sorgusunda Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem’in ittiğini itiraf etti. 

Adliyeye sevk edildiği sırada mikrofonun yöneltildiği Tuğyan Ülkem Gülter ise suçlamayı reddederek “Gerçekler ortaya çıkacak” dedi. 

Tuğyan'ın Avukatları Davadan Çekildi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekildi. Avukatlar, 'En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik' dedi.

Tuğyan Ülkem Tutuklandı

13 Aralık sabahı yaşanan flaş gelişmeye göre ise Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın