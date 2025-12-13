Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’daki 6’ncı katındaki evinin penceresinden şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi. 51 yaşında hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü sevenlerini yasa boğarken pek çok iddia ortaya atıldı. Evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarında, banyodan çıktıktan sonra terasa yöneldiği ve kısa bir süre sonra düşme seslerinin duyuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştığında Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güllü’nün ölümünün ardından gözler kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrildi. Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün öldürüldüğü idda ederek elinde bulunan itiraf ve belgelerle Tuğyan Ülkem hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sultan Nur: 'Güllü'yü Kızı İtti'

Tuğyan Ülkem ve olayın yaşandığı gün evde bulunan arkadaşı Sultan Nur’un bavullarıyla yakalanmaları üzerine gözaltına alındılar. Sultan Nur, emniyetteki sorgusunda Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem’in ittiğini itiraf etti.

Adliyeye sevk edildiği sırada mikrofonun yöneltildiği Tuğyan Ülkem Gülter ise suçlamayı reddederek “Gerçekler ortaya çıkacak” dedi.

Tuğyan'ın Avukatları Davadan Çekildi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekildi. Avukatlar, 'En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik' dedi.

Tuğyan Ülkem Tutuklandı

13 Aralık sabahı yaşanan flaş gelişmeye göre ise Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.