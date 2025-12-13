Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı. Yalova’daki 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.
Güllü'nün öldüğü gece evde bulunan Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur, emniyetteki sorgusunda 'Güllü'yü kızı itti' itirafında bulunmuştu. Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.
NE OLMUŞTU? Güllü öldürüldü mü?
