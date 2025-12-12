Güllü'nün Patronu, Gözaltına Alınan Sultan Nur Ulu'nun Cinayeti İtiraf Ettiğini İddia Etti

İstanbul ve Yalova emniyet birimlerinin koordinasyonuyla 9 Aralık akşamı Büyükçekmece’de belirlenen bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan, yanlarında valizlerle birlikte gözaltına alındı. İddialara göre şüphelilerin, Gürcistan ya da Fransa’ya gitmek amacıyla havalimanlarını devre dışı bırakarak deniz yolunu ya da bir TIR dorsesini kullanarak yurtdışına çıkmayı planladıkları öne sürüldü.

Öte yandan TÜBİTAK tarafından incelenen güvenlik kamerası ses kayıtlarında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen “Atacağım şimdi seni. Hadi görüşürüz, bay bay” sözlerinin yer aldığı tespit edildi. Söz konusu kayıtlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Sultan Nur Ulu'nun cinayeti itiraf ettiğini iddia etti.