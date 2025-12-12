Güllü'nün Patronu, Gözaltına Alınan Sultan Nur Ulu'nun Cinayeti İtiraf Ettiğini İddia Etti
Sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Valizleriyle yakalanarak “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınmaları ve sonrasında TÜBİTAK’ın çözümlediği ses kayıtlarındaki 'Atacağım şimdi seni” sözleri büyük ses getirmişti. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun cinayeti itiraf ettiğini iddia etti.
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın cinayet itirafı iddiasını buradan izleyebilirsiniz:
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı.
Gazeteci Emrullah Erdinç de Sultan Nur Ulu'nun cinayeti itiraf ettiğini doğruladı.
