Güllü'nün Patronu, Gözaltına Alınan Sultan Nur Ulu'nun Cinayeti İtiraf Ettiğini İddia Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 20:28

Sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Valizleriyle yakalanarak “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınmaları ve sonrasında TÜBİTAK’ın çözümlediği ses kayıtlarındaki 'Atacağım şimdi seni” sözleri büyük ses getirmişti. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun cinayeti itiraf ettiğini iddia etti.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın cinayet itirafı iddiasını buradan izleyebilirsiniz:

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı.

İstanbul ve Yalova emniyet birimlerinin koordinasyonuyla 9 Aralık akşamı Büyükçekmece’de belirlenen bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan, yanlarında valizlerle birlikte gözaltına alındı. İddialara göre şüphelilerin, Gürcistan ya da Fransa’ya gitmek amacıyla havalimanlarını devre dışı bırakarak deniz yolunu ya da bir TIR dorsesini kullanarak yurtdışına çıkmayı planladıkları öne sürüldü.

Öte yandan TÜBİTAK tarafından incelenen güvenlik kamerası ses kayıtlarında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen “Atacağım şimdi seni. Hadi görüşürüz, bay bay” sözlerinin yer aldığı tespit edildi. Söz konusu kayıtlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Sultan Nur Ulu'nun cinayeti itiraf ettiğini iddia etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç de Sultan Nur Ulu'nun cinayeti itiraf ettiğini doğruladı.

Erdinç tweetinde şu ifadelere yer verdi:

'Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi.

Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, birazdan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.'

