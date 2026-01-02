Jose Mourinho, Benfica'nın Gündeminde Olduğu Söylenen Batagov Hakkında Konuştu
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’ya giden Jose Mourinho, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş’tan ayrılması beklenen Rafa Silva ile Trabzonspor’da forma giyen Arseniy Batagov’un isimleri Portekiz ekibiyle anılıyor. Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Mourinho ise temkinli mesajlar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası Benfica ile yoluna devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benfica'nın gündeminde olduğu söylenen Batagov'a Mourinho "tanımıyorum" yanıtı verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın