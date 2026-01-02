Jose Mourinho, Benfica'nın Gündeminde Olduğu Söylenen Batagov Hakkında Konuştu

Jose Mourinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım çünkü bizim oyuncularımız olmayan oyuncular hakkında konuşmuş olacağım. Bu işi menajerlere, oyuncu satmak isteyen kulüplere ve transfer piyasası hakkında konuşarak geçimini sağlayan bazı yorumculara bırakıyorum.

İsmi geçen oyuncularla ilgili tek şey, onları tanıdığımdır. Örneğin şimdi Batagov adında bir oyuncunun adı geçti, onu tanımıyordum bile, bu yüzden Batagov'u aramaya mecbur kaldım. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum, ama en azından tanıdığım isimlerden bahsetmeye çalışın.'