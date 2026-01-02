onedio
Jose Mourinho, Benfica'nın Gündeminde Olduğu Söylenen Batagov Hakkında Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 00:45

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’ya giden Jose Mourinho, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş’tan ayrılması beklenen Rafa Silva ile Trabzonspor’da forma giyen Arseniy Batagov’un isimleri Portekiz ekibiyle anılıyor. Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Mourinho ise temkinli mesajlar verdi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası Benfica ile yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe'de tartışmalı bir dönem geçiren Jose Mourinho bugünlerde Benfica'da teknik direktörlük yapıyor. Tartışmalı açıklamaları ve davranışları burada da devam eden Mourinho transfer konusunda da bildiğimiz açıklamalardan birini yaptı.

Benfica'nın gündeminde olduğu söylenen Batagov'a Mourinho "tanımıyorum" yanıtı verdi.

Jose Mourinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım çünkü bizim oyuncularımız olmayan oyuncular hakkında konuşmuş olacağım. Bu işi menajerlere, oyuncu satmak isteyen kulüplere ve transfer piyasası hakkında konuşarak geçimini sağlayan bazı yorumculara bırakıyorum.

İsmi geçen oyuncularla ilgili tek şey, onları tanıdığımdır. Örneğin şimdi Batagov adında bir oyuncunun adı geçti, onu tanımıyordum bile, bu yüzden Batagov'u aramaya mecbur kaldım. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum, ama en azından tanıdığım isimlerden bahsetmeye çalışın.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
