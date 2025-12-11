Kelebeğin Arkasındaki Sır Perdesi Çözüldü: Güllü Cinayetinde Tuğyan'ın Annesini İttiği Anla İlgili Şok Detay
Arabesk sanatçısı Güllü’nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma giderek derinleşiyor. Olayla ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ardından, Sultan’ın babasının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. TÜBİTAK, evdeki kamera kayıtlarındaki sesleri metne dökmeye devam ederken, soruşturmaya dahil olan ve Sultan’a yakın olduğunu belirten bir tanığın ifadesi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri netleştirilen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü'nün cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken CNN Türk'teki habere göre, gözaltı sayısının beşe yükseldiği ortaya çıktı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın