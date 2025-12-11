Kelebeğin Arkasındaki Sır Perdesi Çözüldü: Güllü Cinayetinde Tuğyan'ın Annesini İttiği Anla İlgili Şok Detay

Yalova Çınarcık’ta, apartmanın üst katındaki kapalı terasta yaşanan olayda, Güllü, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. İlk günlerde “camdan bakarken dengesini kaybetti” ya da “pencere önünde kelebeği kovalamaya çalışırken düştü” şeklinde kaza senaryoları öne sürüldü. Dün ise soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmış ve Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan'ın yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Olaydan sonra ortaya çıkan bir video/ses kaydı ise tabloyu tamamen değiştirdi. Sosyal medyada, evdeki kameraya ait olduğu iddia edilen kayıt için şu diyaloglar deşifre edildi: Güllü'nün lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp 'O ne lan' diyerek odaya gittiği ortaya çıktı. Ahaber'de yer alan bilgiye göre, Tuğyan'ın 'Atacağım şimdi seni' dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya ittiği söylendi. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kızının 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıktı.