Gündemi Altüst Eden Olaylar, Viral Anlar, Hafızamıza Kazınanlar: "Kemerleri Bağlayın, 2025'i Başa Sarıyoruz!"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DS5EIPikbgj/
Yine zamanın ne ara geçtiğiniz anlayamadan koskoca bir yılı geride bıraktık. Elbette bu yıl da ülke gündemimiz bir an bile boş değildi. Her gün birbirinden farklı haberlerle, olaylarla gözümüzü açtık. Öyle ki her yeni olay bir öncekini unutturdu. Geri dönüp bakınca 'Bunu da mı yaşamısız?' dediğimiz pek çok anıyla karşılaşıyoruz. Gelin hep birlikte o anılara gidelim.
Mediazone Creative AI Studiotarafından hazırlan video ile sosyal medyayı altüst eden olayları, milyonları ekran başına kilitleyen o viral anları hatırlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, 2025 yılını başa sarıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 su gibi geçti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın