Gündemi Altüst Eden Olaylar, Viral Anlar, Hafızamıza Kazınanlar: "Kemerleri Bağlayın, 2025'i Başa Sarıyoruz!"

31.12.2025 - 16:53 Son Güncelleme: 31.12.2025 - 17:00

Yine zamanın ne ara geçtiğiniz anlayamadan koskoca bir yılı geride bıraktık. Elbette bu yıl da ülke gündemimiz bir an bile boş değildi. Her gün birbirinden farklı haberlerle, olaylarla gözümüzü açtık. Öyle ki her yeni olay bir öncekini unutturdu. Geri dönüp bakınca 'Bunu da mı yaşamısız?' dediğimiz pek çok anıyla karşılaşıyoruz. Gelin hep birlikte o anılara gidelim.

Mediazone Creative AI Studiotarafından hazırlan video ile sosyal medyayı altüst eden olayları, milyonları ekran başına kilitleyen o viral anları hatırlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, 2025 yılını başa sarıyoruz!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DS5EIPikbgj/
Buradan izleyebilirsiniz;

2025 su gibi geçti.

Sadece birkaç dakikalık bir video bile bizi anıdan anıya sürükledi. İyisiyle kötüsüyle bir sene daha geride kaldı. Biz de herkese geride bıraktığımız hiçbir seneyi aratmayacak, birbirinden güzel ve renkli anılarla dolu bir yıl diliyoruz. İyi seneler 🎉

