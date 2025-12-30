Sevgili Başak, bugün kariyerindeki genel tabloya odaklanmanın tam zamanı. Yıl boyunca gerçekleştirdiğin işleri zihninde bir araya getir, eksiklerini belirle ama kendini yargılamadan, olumlu bir şekilde ilerlemeyi hedefle. Eleştiri oklarını bugün olsun kendine çevirme! Hatta bugün, yıl boyunca ne kadar da çok iş tamamladığını hisset ve rahatla!

Yeni yılın hemen köşede olduğunu düşünürsek, belki de daha minimalist ve dengeli hedefler belirlemenin de zamanı gelmiştir, ne dersin? Üstelik 2026'da az sayıda ama etkisi büyük planlar seni bekliyor. Bu yeni yıl, belki de kariyerinde yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Sıkıldıysan ya da zihnindeki eleştiri oklarını iş hayatından döndüremiyorsan, değişikliği kucakla!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, yumuşak ve sıcak bir enerji seni sarmalamış durumda. Küçük bir jest, özenle düşünülmüş bir mesaj ya da huzurlu bir beraberlik, bugün seni mutlu edebilecek en güzel şeylerden. Aşk, bugün sana huzurla gülümseyerek bakıyor. Bu güzel enerjiyi kaçırma ve sevdiklerinle paylaş. Belki de yılın son gününde o beklediğin romantik mi romantik teklifi de alırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…