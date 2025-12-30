Sevgili Başak, bugün seninle yeni yılın sağlık hedeflerini belirlemeliyiz. Belki de artık cilt bakımı ve kendine özen gösterme konularını rutinin bir parçası haline getirebilirsin. Yılın son gününden itibaren cil ve saç bakımları senin için bir lüks olmaktan çok, hayatının dengesi haline gelebilir. Çünkü biliyoruz ki, kendine özen göstermek, senin için bir terapi, bir meditasyon seansı kadar etkili.

Zira rutin haline gelen cilt bakımları ve kişisel alanlar, sadece cildinin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlamakla kalmayacaktır. Aynı zamanda kendinle baş başa kalabileceğin, sakinleşebileceğin ve kendini yeniden keşfedebileceğin anlar da olacaktır.

Artık aynaya her baktığında, yüzündeki her bir çizgiye, her bir benine gülümseyerek kendine olan sevgini ve kabulünü bir kez daha pekiştirme şansı da elde edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…