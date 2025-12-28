Sevgili Başak, yılı boyunca belki de kendine karşı fazlasıyla eleştirel bir tavır sergiledin. Kendi bedenini sürekli bir mikroskop altına alıp en küçük detayları bile büyüteç altına aldın. Belki de bu durum, sana kusursuz bir beden hedefi koşturdu durdu. Ancak unutma ki, hayatta her şeyin bir dengeye ihtiyacı var. Kendi bedenine karşı bu kadar acımasız olmak yerine, ona sevgi ve şefkat göstermeyi denemelisin.

Tam da bu yüzden bugün, kendine biraz mola vermelisin. Belki de birkaç küçük kaçamak yapmak sana iyi gelebilir. Belki bir dilim çikolatalı kek, belki sevdiğin bir diziye saatlerce dalıp gitmek... Bunlar senin ruhunu besleyecek, bedenini dinlendirecek küçük kaçamaklar olabilir.

Belki de yılın son pazartesi gününde, hedefini kusursuzluktan 'iyi hissetmek'e çevirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…