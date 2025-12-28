onedio
29 Aralık Pazartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
29 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yılı boyunca belki de kendine karşı fazlasıyla eleştirel bir tavır sergiledin. Kendi bedenini sürekli bir mikroskop altına alıp en küçük detayları bile büyüteç altına aldın. Belki de bu durum, sana kusursuz bir beden hedefi koşturdu durdu. Ancak unutma ki, hayatta her şeyin bir dengeye ihtiyacı var. Kendi bedenine karşı bu kadar acımasız olmak yerine, ona sevgi ve şefkat göstermeyi denemelisin.

Tam da bu yüzden bugün, kendine biraz mola vermelisin. Belki de birkaç küçük kaçamak yapmak sana iyi gelebilir. Belki bir dilim çikolatalı kek, belki sevdiğin bir diziye saatlerce dalıp gitmek... Bunlar senin ruhunu besleyecek, bedenini dinlendirecek küçük kaçamaklar olabilir.

Belki de yılın son pazartesi gününde, hedefini kusursuzluktan 'iyi hissetmek'e çevirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

