Sevgili Başak, bugünün enerjisi seni iç dünyana çekmeye hazırlanıyor. Hafta boyunca yaşadığın olayları, duygusal iniş çıkışları ve deneyimleri bir kenara bırakıp zihninde bir düzenleme yapma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu içe dönüş, karmaşık düşüncelerini toparlamanı ve net bir bakış açısı kazanmanı sağlayacaktır. Özellikle iş hayatında yorulduğun bir hafta ise kendine odaklanmak en çok sana iyi gelecektir.

Günün ikinci yarısında ailenle ya da evinle ilgili bir konu gündemine oturabilir. Ailen için maddi bir düzenleme yapman gereken bir dönemden geçiyorsun. Belki de alman gereken bir karar tüm ailenin mali durumunu etkileyebilir. Bu yüzden biraz gergin olabilirsin. Ancak alacağın karar neticesinde bir huzur bulacağını söylemeliyiz. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceleyerek aldığın yol, mali anlamda güçlenmeni sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise beklentilerinin netleşmeye başladığını hissedebilirsin. Belki de sürekli bir belirsizlik içinde olmak, ne istediğini tam olarak bilememek seni de yormuş olabilir. Ancak bugün, kalbinin derinliklerinde ne istediğini daha iyi anlamaya başlayacaksın. Arzuların, tutkuların ve mantığın tek bir noktada toplanacak. Galiba bir yabancı kalbini fena halde çalacak ve geçmiş geride kalacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…