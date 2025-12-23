Sevgili Başak, bugün Venüs, tıpkı senin gibi hırslı ve disiplinli Oğlak burcuna adım atıyor. Bu geçiş ise sana yaratıcılığını kariyerine dönüştürme fırsatı sunuyor. Hobilerin, yan projelerin ya da yeteneklerin, bu geçiş ile birlikte daha somut ve elle tutulur hale geliyor. Artık güçlü bir adım atıp ilerlemenin tam sırası!

Şimdi, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir fikri somut bir işe dönüştürebilirsin. Üstelik bu iş, beklediğinden daha fazla dikkat çekebilir. Tabii bu noktada büyük riskler almak yerine, adımlarını sağlamlaştırmak sana daha fazla kazanç getirecektir. Acele etmeden ilerleyeceğini biliyoruz ancak yatırımcı arayışına girip mali destek de alarak ilerlemeyi bir düşün deriz! Bu sayede kendini garanti altına bilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, romantizmi daha olgun bir noktaya taşıyor. Duyguların sakin ama derinleşiyor... Çünkü güven duygusu hızla artıyor ve ona anbean bağlandığını hissediyorsun adeta. Bu dönemde, aşkta daha kararlı, daha güvenilir bir yol izlemeye başlayabilirsin. Kendini güvende hissetmen ve aşkta daha derin bağlantılar kurman için Venüs de sana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…