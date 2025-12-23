Sevgili Başak, aşk hayatında değişim rüzgarları esiyor. Romantik gezegen Venüs, Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve bu, aşk hayatında olgunlaşma dönemini başlatıyor. Bu dönemde, duygusal yoğunlukların daha sakin ancak derin bir hale bürünüyor.

Güven duygusu da Oğlak burcunun etkisi ile güçleniyor. Bu dönemde, sevdiğin kişiye olan bağlılığının her geçen gün arttığını hissedebilirsin. Adeta, ona anbean daha çok bağlanacaksın. Bu da aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Artık aşkta daha kararlı ve güvenilir bir yol izleyeceksin. Hatta, ilişkini daha güvenli bir limana taşıyacaksın... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…