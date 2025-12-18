Sevgili Başak, bugün aşk hayatında biraz farklılık var. Güneş'in Chiron ile yaptığı üçgenin enerjisi seni sarmalamaya başladı bile. Bu enerji, özellikle bekarsan, hayatına girecek yeni bir kişiyle başlayacak olan ilişkinin sıradan bir flörtten çok daha fazlası olabileceğine işaret ediyor. Belki de ruhunun derinliklerine işleyecek, hayatını baştan sona değiştirebilecek bir dönüşümün kapılarını aralayacak bir ilişki bu.

Ancak burada önemli bir noktayı belirtmek gerek. Bu dönemde aşk hayatında tam ve dürüst bir teslimiyet arayışı seni bekliyor. Bu, hem kendini daha iyi tanımanı sağlayacak hem de yeni flörtünle arandaki bağı daha da güçlendirecek bir süreç. Kendini tamamen bu sürece bırakman ve bu ilişkiye tüm kalbinle sarılman gerekiyor. Eğer aşkı bulmak istiyorsan, bu fırsatı kaçırma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…