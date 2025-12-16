Sevgili Başak, bugün aşkta Güneş kare Satürn'ün etkisini konuşacağız. Bu etki, ilişkilerde duygusal olgunluğun ön plana çıkmasını sağlıyor. İlişkinde, duygusal taleplerin azaldığını ve güvene dayalı yaklaşımların arttığını fark edeceksin. Bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Aşktan ne istediğini bilen bir tavırla partnerine güç verdiğini hissettiğin bu dönemde, kendini daha güçlü ve daha öz güvenli hissedeceksin. Partnerinin sana olan güveni ve senin ona olan güvenin, ilişkinin temelini oluşturacak. Bu, hem senin hem de partnerinin ilişkiden daha fazla keyif almasını sağlayacak. Fakat unutma, duygusal taleplerin azalması, ilişkinin sana iyi gelmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Eğer ilişki sana iyi gelmiyorsa, belki de biraz durup düşünme zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…