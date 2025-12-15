Sevgili Başak, bugün aşk hayatında biraz karmaşa yaşayabilirsin. İlişkindeki o sıradanlık, tahmin edilebilirlik seni biraz sıkabilir, hatta belki de canını sıkabilir. İlişkindeki o ilk günkü heyecanın, o ilk buluşma anındaki kelebeklerin artık olmaması, seni biraz huzursuz edebilir. Hatta bu durum, seni bir anlık aldatma düşüncesiyle bile baş başa bırakabilir.

Ama dur bakalım! Kendi konfor alanından çıkmak istemeyişin, bu durumu biraz daha karmaşık hale getirebilir. İçinden çıkamayacağın bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Dışarıda daha heyecan verici, daha renkli şeyler olduğu düşüncesi belki de aklını karıştırabilir. Fakat unutma, bu düşünceleri bir an önce aklından atmalısın. Ya da belki de ilişkine yeni bir soluk, yeni bir heyecan katmanın zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…