Cilt Elastikiyetini Artırıyoruz: Çatlak Oluşumunu Azaltmaya Yardımcı Olan Organik Sertifikalı Nemlendiriciler

Çatlaklar, hepimizin yaşadığı problemlerden. Cildin elastikiyetini kaybetmesi sonucu çatlaklar görülebiliyor. Çatlak oluşumunu önlemeye çalışmak için bazı ürünler çok yardımcı oluyor. Bu jel de onlardan biri. Organik jel, cildin elastikiyetini artırmaya ve ciltte çatlak oluşumunun önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Temiz ve doğal içerikli olduğu için rahatlıkla kullanmak mümkün. Jelin içeriği oldukça iyi.

Aslanpençesi ekstresi ve Atkuyruğu Ekstresi cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı oluyor.

Soğan ekstresi ise cildi nemlendiriyor ve yumuşatıyor.

Duvar Sarmaşığı ve Centella Ekstresi ise cildi savunmaya yardımcı oluyor.

Alls Biocosmetics jel, ETKO Cosmos Organic sertifikasına sahip. 350 ml şişede gelen jelle çatlakların oluşumunun önüne geçiyor. Doğal ve etkili bir bakım sunan çatlak önleyici jelin hafif ve hızlı emilen bir yapısı var. Cildi derinlemesine nemlendiren jel, ciltteki kuruluk hissini azaltmaya yardımcı oluyor.

Cildinin daha pürüzsüz görünmesini istiyorsan bu jeli deneyebilirsin. Cildini doğal içeriklerle çevresel faktörlere karşı savunma kalkanı oluşturuyor. Her gün kullanarak cildine çok daha iyi bakabilirsin.

Alls Biocosmetics Organik Anti Stretch Mark Çatlak Önlemeye Yardımcı Jel