onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt Elastikiyetini Artırıyoruz: Çatlak Oluşumunu Azaltmaya Yardımcı Olan Organik Sertifikalı Nemlendiriciler

etiket Cilt Elastikiyetini Artırıyoruz: Çatlak Oluşumunu Azaltmaya Yardımcı Olan Organik Sertifikalı Nemlendiriciler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
05.01.2026 - 16:31

Çatlaklar hepimizin sorunu. Zamanla cilt elastikiyetini kaybediyor. Bunun sonucunda da çatlaklar oluşuyor elbette. Bu çatlak görünümden rahatsız oluyoruz ama bunu önlemeye çalışmak mümkün. Peki, çatlak oluşumunu önlemeye çalışmak için neler yapabiliriz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alls Biocosmetics Organik Anti Stretch Mark Çatlak Önlemeye Yardımcı Jel

Alls Biocosmetics Organik Anti Stretch Mark Çatlak Önlemeye Yardımcı Jel

Çatlaklar, hepimizin yaşadığı problemlerden. Cildin elastikiyetini kaybetmesi sonucu çatlaklar görülebiliyor. Çatlak oluşumunu önlemeye çalışmak için bazı ürünler çok yardımcı oluyor. Bu jel de onlardan biri. Organik jel, cildin elastikiyetini artırmaya ve ciltte çatlak oluşumunun önüne geçmeye yardımcı oluyor. 

Temiz ve doğal içerikli olduğu için rahatlıkla kullanmak mümkün. Jelin içeriği oldukça iyi.

  • Aslanpençesi ekstresi ve Atkuyruğu Ekstresi cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı oluyor.

  • Soğan ekstresi ise cildi nemlendiriyor ve yumuşatıyor.

  • Duvar Sarmaşığı ve Centella Ekstresi ise cildi savunmaya yardımcı oluyor.

Alls Biocosmetics jel, ETKO Cosmos Organic sertifikasına sahip. 350 ml şişede gelen jelle çatlakların oluşumunun önüne geçiyor. Doğal ve etkili bir bakım sunan çatlak önleyici jelin hafif ve hızlı emilen bir yapısı var. Cildi derinlemesine nemlendiren jel, ciltteki kuruluk hissini azaltmaya yardımcı oluyor. 

Cildinin daha pürüzsüz görünmesini istiyorsan bu jeli deneyebilirsin. Cildini doğal içeriklerle çevresel faktörlere karşı savunma kalkanı oluşturuyor. Her gün kullanarak cildine çok daha iyi bakabilirsin.

Alls Biocosmetics Organik Anti Stretch Mark Çatlak Önlemeye Yardımcı Jel

Alls Biocosmetics Organik Çatlak Önlemeye Yardımcı Yağ

Alls Biocosmetics Organik Çatlak Önlemeye Yardımcı Yağ

Çatlakların önleme konusunda bir başka iyi içeriğe sahip yağ bu! Çatlak bakım yağı cildi uzun süreli şekilde nemlendiriyor.

Çatlak önlemeye yardımcı yağın organik içeriği var.

  • Jojoba yağı, zeytinyağı, kayısı çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı ve avokado ile zenginleştirilmiş bir içeriği var.

  • E vitamini yönünden zengin içeriği cildi çevresel faktörlere karşı savunuyor.

  • Lavanta ve ıtır çiçeği yağları ise cildi ferahlatıyor. 

Cildinin elastikiyetini artırıp çatlak görünümüne karşı bakım için bu yağ ideal. Yoğun bir nemlendirme özelliği var, bu sayede cildin çok daha bakımlı pürüzsüz görünüyor. Bu yağı kullandıktan sonra cildin ışıl ışıl oluyor.

ETKO Cosmos Organik sertifikası da olan yağı çatlaklara karşı kullanman mümkün. Cildine nazik ve etkili bir bakım yapmak istiyorsan bu yağı deneyebilirsin.

Alls Biocosmetics Organik Çatlak Önlemeye Yardımcı Yağ

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın