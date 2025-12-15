Sevgili Koç, bugün aşk rüzgarları seni farklı bir yöne sürükleyebilir. Partnerinle arandaki duygusal çekim üzerinde gökkuşağı gibi parıldarken, birdenbire bu renklerin gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlayabilirsin. Bu, belki de aşkın karmaşık doğasının bir parçasıdır. Ancak dikkatli olmalısın çünkü bu durum, içinde hızla büyüyen bir aldatma şüphesi yaratabilir.

Partnerinin sana karşı gösterdiği yoğun kıskançlık veya kontrol etme isteği, ilişkinin içine şüphe tohumları ekebilir. Bu, aşkın tatlı ve zehirli yanıdır, değil mi? Duygusal olarak karmaşık biriyle birlikte isen ya da kafan karışıksa, belki de bir ara vermek, ilişkine nefes alabileceği bir alan yaratmak iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…