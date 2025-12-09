Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür ile Uranüs'ün karşı karşıya geliyor. Bu iki gezegenin etkileşimi, senin ve partnerinin arasında adeta bir elektriklenme yaratmaya hazırlanıyor. Bu elektriklenme, gündelik sohbetlerin bile birdenbire derin ve beklenmedik bir yöne kaymasına neden olabilir.

Tabii bu durumda, partnerinden beklenmedik bir itiraf, belki bir sürpriz teklif veya ilişkinin geleceği hakkında ani bir karar duyabilirsin. Yani, şimdi aşk hayatın tamamen değişebilir... Öte yandan eğer bekarsan, durum biraz daha farklı olabilir. Yeni tanıştığın bir kişinin sıra dışı ve özgür ruhlu tavırları, seni hemen etkisi altına alabilir. Bu kişi, belki de hayatında beklediğin değişikliği getirebilir. Lakin bu pek de senin tarzın değil. Acaba, anlık dürtülere kapılıyor olabilir misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…