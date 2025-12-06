Sevgili Koç, bugün aşk rüzgarları seni sarabilir. Pazar gününün huzur verici atmosferinde, belki de hiç beklemediğin biri seni derinden etkileyebilir. Ya da belki de mevcut ilişkinde, daha önce hiç deneyimlemediğin bir yakınlaşma ve tutku hissi yaşayabilirsin.

Merkür'ün Satürn ile arasındaki üçgen açının etkisi, seni biraz daha ciddiye yönlendiriyor olabilir. Ancak kalbinin hızla atan ritmi, bu ciddiyeti bir kenara bırakmanı sağlayacak. Bu ritmi durdurmak neredeyse imkansız olacak. Bu pazar günü, aşk ve romantizm konusunda beklentilerini çok daha yukarılara taşımaya hazır ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…