Sevgili Koç, bugün gökyüzü biraz durulsa da Merkür'ün Satürn ile üçgen etkileşimi seni etkileyebilir. Özellikle zihnini toparlama ve düzenleme konusunda sana güçlü bir destek verebilir. Bu pazar günü, ertelediğin işlerin üzerinden geçmek için mükemmel bir fırsata dönüşebilir. Mantıklı bir sıralama yaparak, finansal meselelerde ve düzen gerektiren konularda büyük bir rahatlama hissedebilirsin.

Öte yandan, bugün her ne kadar çalışma günü olmasa da önemli kararlar almak için mükemmel bir gün olabilir. Belki de sessizce aldığın kararlar yeni haftanın gidişatını tamamen değiştirebilir. Bu süreçte uzun vadeli düşünmeli, elindeki işin ya da projenin eksik parçalarını zihninde birleştirmelisin. Şimdi geleceğe yönelik yeni bir rota çizmeye ve hızlı bir yükselişe hazır ol!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, hiç beklemediğin bir kıvılcım çakabilir. Pazarın huzurlu atmosferinde biri seni etkileyebilir ya da mevcut ilişkinde derin ve tutkulu bir yakınlaşma yaşanabilir. Merkür'ün Satürn ile arasındaki üçgen açının etkisi, seni ciddiyete çekse de, kalbinde hızlanan atışları durduramayacaksın. Bu pazar günü, beklentilerini aşan bir aşk ve romantizm ile dolup taşacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…