Sevgili Koç, bugün İkizler Dolunayı'nın enerjisiyle iş hayatında adeta bir fırtına esiyor. Piyasalar kapanmadan tamamlaman gereken işler artıyor ve telefonların susmak bilmiyor, yöneticilerinin talepleri de bir sel gibi üzerine geliyor. Bu arada son dakika 'acil' işler kapını çalabilir. Tam da bu noktada, hızlı reflekslerinle öylesine parlıyorsun ki; bir sunumu toparlama, bir krizi yönetme veya bir projeyi yetiştirmek konusunda liderliği eline alıyorsun.

Neyse ki günün ikinci yarında sular duruluyor ve günün karmaşası yerini netliğe bırakıyor... Bir e-posta, bir yüz yüze konuşma veya küçük bir yönlendirme sayesinde işlerin seyri değişiyor. Görünen o ki bu bu süreçte bir de 'kilit sorun' çözülüyor. İşte bu sayede huzur da seni sarıyor. Şimdi keyifli bir hafta sonuna başlayabilirsin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay kalbini hızlandıran bir yakınlaşmayı beraberinde getiriyor. Bir mesaj, bir davet, bir bakış hayatına dokunabilir... Çok küçük bir detay bile sende büyük bir duygu fırtınası yaratabilir. Yani eğer bekarsan, iletişimle başlayan hızlı bir çekim tensel yakınlaşmaya ve gerçek aşka dönüşebilir. Öte yandan bir ilişkin varsa, bugün sınırlarını aşıp kendini ona bırakabilirsin, tamamen! Bugün, aşkın ve tutkuların hızlı ritmine ayak uydurmak için enerjini yüksek tut, romantizm rüzgarları seni saraca! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…