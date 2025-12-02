Sevgili Koç, bugün Merkür’ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, iş hayatında düşüncelerini daha stratejik bir çerçeveye oturtma eğiliminde olabilirsin. Uzun süredir ertelediğin, üzerinde düşünmekten kaçındığın profesyonel kararlar için net bir plan hazırlama vakti geldi çattı. Hedeflerini zihninde daha keskin bir şekilde belirleyerek adımlarını daha temkinli ve aynı zamanda daha otoriter bir tavırla atmalısın!

İşte bu sayede ve tabii ki Merkür'ün geçişi ile iş hayatında hangi yükleri taşıman gerektiğini ve hangilerini bırakman gerektiğini daha iyi ayırt edebilirsin. Artık kendi yolunu çizmeye hazırsın. Şirketlerin ve yöneticilerin sana çizdiği kalıplardan ve rollerden ötesini hak ediyorsun, bunun için harekete geçmenin ise tam zamanı!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugünlerde daha ciddi bir tavır benimsemeye meyillisin. Duygularını salt coşkuyla değil, ilişkiyi sağlamlaştırma niyetiyle ifade etmeye başlayacaksın. Partnerinin söyleyemediklerini sezebilir, aranızdaki iletişimi daha da derinleştirebilirsin. Bu süreçte, belki de biraz daha fazla empati yapma ve partnerinin duygularını anlama fırsatı da bulabilirsin. İşte bu sayede huzurun seni sardığını hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…